Нельзя плакать и переедать: приметы на 8 сентября

8 сентября православные верующие вспоминают святую мученицу Наталью и ее мужа Адриана, которые жили в Никомидии на берегу Мраморного моря. В народе сегодняшний день именуют днем Натальи Овсяницы и Адрияна Осеннего.

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С Натальи Овсяницы наши предки на Руси приступали к уборке овса. Первый сноп овса было принято нести с песнями в избу и ставить в красный угол под образа.

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По обыкновению хозяин и работники усаживались за стол, а хозяйка угощала их овсяным толокном, замешанным на молоке или на воде с ягодами, а также овсяными блинами.

Подробнее о том, что нельзя делать сегодня, а к каким приметам стоит прислушаться, читайте в материале "Рамблера".

Что нельзя делать 8 сентября

8 сентября запрещено жаловаться на судьбу, плакать и пребывать в плохом настроении. Если предаваться унынию сегодня, велика вероятность, что эмоциональное состояние ухудшится.

Супругам сегодня не следует ссориться. Вы можете серьезно расстроить святых Наталью и Адриана.

8 сентября нельзя относиться оскорбительно к рябине: ломать ветки просто так, втыкать нож, пинать дерево, мусорить рядом с ним, а также ругаться нецензурной бранью. Единственное, что можно делать – использовать веточки для традиционных ритуалов.

Сегодня запрещено переедать – велик риск столкнуться с материальными трудностями.

8 сентября нельзя ходить на улице босиком.

Приметы

Чтобы привлечь в семейную жизнь спокойствие, радость и благополучие, сегодня следует сорвать веточку рябины и поставить ее в доме. Помимо прочего, веточка рябины обезопасит от проделок нечисти и ночных кошмаров.

Рябиновый крестик из связанных крест-накрест веточек убережет от сглаза, нечистой силы, ведьмы или колдуна.

В этот день нужно поставить перед собой цель, которую вы планируете достичь. Святые Наталья и Адриан помогут ее добиться.

Сегодня крайне благоприятный день для признания в своих чувствах, свиданий, сватовства и обручения. Союз, заключенный сегодня, будет долгим и крепким.

Холодное или морозное утро 8 сентября предрекает раннюю зиму.