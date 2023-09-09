Анфиса Рябинница: что нельзя делать 9 сентября
9 сентября православная церковь чтит память сразу нескольких святых – мученицы Анфисы Новой и монаха Пимена Великого. В народном же календаре этот день именовали днем Анфисы Рябинницы или днем Пимена.
В этот день особое внимание, как можно понять из названия праздника, уделяли рябине. Это дерево славили, старались набрать как можно больше гроздей и развесить дома в каждом уголке – верили, что это защитит дом от бед. Рябину в целом наделяли магическими свойствами – считалось, что она является защитой и оберегом от злых сил и дурного глаза.
Что нельзя было делать 9 сентября
- Плохой приметой считалось поднимать какую-либо вещь или деньги, найденные на перекрестке нескольких улиц или дорог, – это принесет в вашу жизнь неудачи.
- Не стоит давать деньги в долг в день Анфисы Рябинницы – вам придется очень долго и часто напоминать о том, что их пора вернуть.
- Долго стоять на пороге – тоже плохая примета. Наши предки верили, что таким образом можно накликать в дом беду.
- 9 сентября необходимо отказаться от крупных и серьезных покупок. Такие затраты не принесут радости, а купленная дорогая вещь вскоре выйдет из строя или разобьется. Помимо этого, дорогостоящие покупки могут стать причиной конфликтов с близкими людьми,
- В Пименов день особенно важно следить за чистотой в доме – любой мусор или хлам, оставленный в жилище, может привести к ссоре с любимым человеком.
Погодные приметы
- Еще гремит гром – зима будет поздней в этом году.
- Ива уже покрылась инеем – зима, напротив, придет раньше обычного.
- На дубе много желудей – зима будет очень морозной.
- Рябина поздно зацвела – осень будет теплой и долгой.
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