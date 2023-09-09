Анфиса Рябинница: что нельзя делать 9 сентября

В этот день особое внимание, как можно понять из названия праздника, уделяли рябине. Это дерево славили, старались набрать как можно больше гроздей и развесить дома в каждом уголке – верили, что это защитит дом от бед. Рябину в целом наделяли магическими свойствами – считалось, что она является защитой и оберегом от злых сил и дурного глаза.