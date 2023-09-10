Башня богов, пиры и роскошь: как жили в легендарном Вавилоне

Британский востоковед, антиковед-ассириолог, профессор Генри Саггс в книге «Повседневная жизнь Вавилона и Ассирии» поставил перед собой трудную задачу отделить миф от исторической правды. Каким в действительности был царь Навуходоносор, существовали ли висячие сады Семирамиды и Вавилонская башня, чем прославился город Мари и многие другие вопросы поднимает в своей книге Генри Саггс и отвечает на них с исторической достоверностью. С разрешения издательства «Центрполиграф» «Лента.ру» публикует фрагмент текста.

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Жизнь при дворе амореев

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<...>

Представьте себе город, лежащий за крепкой оборонительной стеной.

Самой заметной, выделяющейся издалека постройкой, как и в большинстве городов Месопотамии, был зиккурат, или огромная храмовая башня, возвышавшаяся, наверное, на 150 футов (более 45 метров — прим. «Ленты.ру») над равниной, у подножия которой стояли несколько храмов.

Недалеко от зиккурата раскинулся огромный дворец <...>. Этот дворец был, конечно, не просто царской резиденцией, а административным центром, из которого направлялась вся работа, которую мы бы назвали государственной и дипломатической службой. Этим объясняется наличие во дворце Мари тысяч писем, а также административных юридических документов. Говоря современным английским языком, царский дворец этого периода следует считать скорее Уайтхоллом, нежели Букингемским дворцом.

Но даже это не охватывает все функции дворца Мари. Одна его часть представляла собой деловой центр со складами, куда купцы могли поместить свои товары, а другая, вероятно, служила казармами, по крайней мере для части военного гарнизона, постоянно расквартированного в Мари. Мари был также и военным складом, и, возможно, во дворцовых двориках хранилось такая техника, как стенобитные орудия и осадные башни, до той поры, пока они где-нибудь не понадобятся. <...>

Естественно, часть дворца Мари составляли личные покои и Парадные апартаменты самого царя. <...>

Кажется вполне очевидным, что каждое утро царь собирал придворных на аудиенцию, на которой присутствовали чиновники и послы, имевшие к царю дела. Здесь министры царя читали ему письма от отца, или брата, или от иноземных правителей, или от частных лиц.

Вероятно, многие письма читали вслух при всех, хотя, судя по содержанию других, они, очевидно, были предназначены только для царских ушей

Иногда правитель, состоявший с царем в переписке, мог дать своему послу фиктивное письмо, полное всяких банальностей, чтобы оно была прочитано на публике, а истинное послание посол должен был передать главному царскому министру в приватной беседе в подходящий момент. Еще одной обязанностью царя на такой публичной аудиенции было улаживание правовых споров.

Серьезные иски, решение которых чиновники считали слишком важным или слишком трудным для себя, передавались царю, чтобы тот принял решение.

Часть обычного дня царя, вероятно, занимали религиозные церемонии, так как в Древней Месопотамии царь всегда играл важную роль в государственной религии. Действительно, в какие-то периоды (не в это время) царя фактически считали богом. В ходе выполнения царем своих религиозных обязанностей от него могло потребоваться посетить тот или иной храм Мари или даже храмы в других городах царства, чтобы руководить церемонией или совершать определенные ритуалы. Это могло включать в себя такие действия, как принесение в жертву овцы, отчет богам о состоянии дел в государстве, получение одобрения богов или просто выражение почтения идолам. (Говоря о богах, мы включаем сюда и богинь.)

Царю, безусловно, приходилось присутствовать на определенных пирах богов и, возможно, на их ежедневном приеме пищи. Здесь мы используем слова «пир» и «прием пищи» не метафорически, — это были настоящие приемы пищи с настоящей едой, которая в больших количествах ставилась на столы перед изображениями богов. Кто на самом деле ел эту пищу, мы можем только догадываться, но, без сомнения, жрецы и их семьи жили хорошо.

В более поздний период боги питались четыре раза в день: два раза основательно и два раза перекусывали, и разумно допустить, что так оно и было уже в тот период, который мы рассматриваем.

Что же делали смертные во дворце? В этом мы не уверены, но нам точно известно, что один раз в день проходил официальный обед. Царь принимал в нем участие в компании заезжих сановников и некоторых своих собственных чиновников, и число обедающих за царским столом могло быть любым, от дюжины до сотни человек.

Допускались ли на обед придворные дамы, не совсем ясно, но кажется вероятным, что они обедали отдельно. На эту мысль наводит сохранившийся перечень продуктов питания для «храмовых проституток, женщин гарема, певиц».

За обедом высокопоставленные гости были в специальных одеждах, подаренных им их царственным хозяином. Это было то, что на современном языке мы могли бы назвать «знак статуса», и среди тех, кому не оказали такой чести, возникало недовольство. В настоящее время наши сведения о том, что ели гости на царском обеде, явно односторонни. Во дворце были найдены перечни продуктов питания для царских обедов, и, так как они не содержат мясных блюд, можно было бы поспешно заключить, что весь двор состоял из вегетарианцев. Но на самом деле мы знаем, что говядину и баранину ели люди, которые могли их себе позволить. Вероятно, причина, по которой нет упоминаний о мясе, состоит в том, что во дворце был отдельный мясной отдел, у которого были свои списки, но их еще надо найти. Рыбу тоже ели, и некоторые виды рыбы пользовались особенным спросом.

Среди других продуктов мы узнаем о существовании четырех видов «хлеба», из которых самым распространенным был пресный хлеб в виде тонких хрустящих лепешек, испеченных из непросеянной ячменной муки. Второй вид хлеба специально назван «дрожжевой хлеб», тогда как два других вида, вероятно, были похожи на то, что мы назвали бы кондитерскими изделиями, так как в них входили такие ингредиенты, как кунжутное масло и нечто, называемое «мед». Сомнение относительно последнего термина возникает оттого, что это же самое слово на аккадском языке иногда обозначает мед диких пчел, а иногда финиковый сироп.

Из овощей, широко распространенных в это время, упоминаются огурцы, горох, бобы, растения, похожие на кресс-салат и чеснок. Встречался вид трюфелей, который считался большим деликатесом, и мы встречаем упоминание о корзинах трюфелей, которые были посланы царю. Самым распространенным фруктом был, конечно, финик, но часто упоминаются также виноград и инжир.

Что же касается напитков, то имелось и пиво, и вино. Пиво производили в самой стране, а вино нужно было ввозить из царств, расположенных на севере и северо-востоке. Правители некоторых царств очень гордились своими выдержанными винами.

По особым случаям устраивались придворные увеселения, на которых, без сомнения, ведущее место занимали слушание музыки и чрезмерные возлияния. Музыку исполняли специально обученные рабыни. Вероятно, так же, что поэты и певцы декламировали традиционные рассказы назидательного или развлекательного характера, такие, как басни, в которых финиковая пальма и тамариск или лиса и собака спорят о своих достоинствах. До нас дошли несколько сочинений, которые, вероятно, с этой целью были положены на музыку.

<...>

Вероятно, во дворце, помимо выполнения своих других обязанностей, пажи прислуживали царю за едой, но на самом деле важной их задачей было, как выразился один царь, «просветлять царский ум». Мы не знаем, что именно они делали, дабы просветлить царский ум, но, очевидно, их присутствие и живость служили нейтрализующим средством тому гнетущему воздействию, которое оказывали на царя нудные придворные церемонии и торжественность главных жрецов и советников.

Безусловно, царь, должно быть, часто нуждался в том, чтобы его веселили, так как, не говоря уж о нудности, которая, вероятно, была характерна людям, прошедшим полный курс обучения писца, царю часто доставляли личные неудобства. Бывали случаи, когда жрецы заявляли, что видели угрожающие знамения, и царю тогда приходилось или поститься несколько дней, или воздерживаться от общения с женщинами, или даже подвергаться обриванию с головы до ног.

Одна из религиозных обязанностей царя — что бы ни думал о ней он лично, — уж конечно, не вызывала у него скуку. Это — царская охота на львов. Во время этого мероприятия львов выпускали из клеток в огороженный парк, с тем, чтобы царь их ритуально застрелил или даже убил при помощи кинжала. Нечего и говорить, что поблизости стояли опытные стрелки, чтобы предотвратить любой серьезный несчастный случай с царем, но такая ответственность вряд ли выпадала таким зеленым молодым людям, как Курди-Ашшурламур и его товарищи. Они вполне могли оказаться среди загонщиков или даже в безопасном месте среди зрителей за линией копьеносцев.

Некоторые львы были дикими зверями с гор, тогда как другие на самом деле были пойманы и присланы в столицу специально для этого еще львятами и выросли в неволе. Львы были не единственными животными, которых содержали в ассирийской столице, — у некоторых царей были целые зоопарки с такими зверями, как газели, олени, дикие ослы, леопарды, медведи, дикие быки и слоны, посмотреть на которых допускалась публика. <...>

Вавилон при Навуходоносоре

Периодом наибольшего процветания и величия Вавилона, который отражен в более поздних преданиях о Вавилоне, было время правления Навуходоносора (605-562 годов до н. э.).<...>

Во времена Навуходоносора город Вавилон простирался по обоим берегам Евфрата. <...> Ближе к восточному берегу и в центре города вообще стоял Этеменанки, «Дом основания Небес и Земли», огромный семиэтажный зиккурат или храмовая башня, уже очень старая, но великолепно перестроенная в это время.

Возможно, именно она имелась в виду в библейской истории о Вавилонской башне (Книга Бытия, 11: 1-9), хотя, конечно, библейское предание относится к периоду свыше двух тысяч лет до Навуходоносора.

Эта огромная башня с маленьким храмом наверху поднималась на высоту почти 300 футов (более 91 метра — прим. «Ленты.ру») и, возвышаясь над равниной, была видна на много миль вокруг.

Ее размеры были разными при различных перестройках, но раскопки показывают, что ее основание при своих максимальных размерах образовывало квадрат со стороной около 300 футов (более 91 метра — прим. «Ленты.ру»). Основная часть зиккурата была построена из утрамбованной глины, хотя была и облицовка из обожженного кирпича почти 50 футов толщиной. Лестница шириной около 30 футов (9 метров — прим. «Ленты.ру») вела на первый и второй этажи; как добирались до более высоких этажей, неясно, но, очевидно, выше также вели лестницы или пандусы.

Этеменанки стояла на огороженном пространстве, окруженном непрерывным рядом построенных из кирпича помещений или двойных стен. Некоторые из этих помещений были, безусловно, складскими. Другие были, вероятно, домами жрецов и других лиц, занятых при богослужениях, или, быть может (как предположили некоторые), жильем для паломников.

<...>

В северной части Старого города сразу за внутренними стенами стоял главный дворец Навуходоносора. Как было принято в древности на Ближнем Востоке, это была не только царская резиденция, но также и гарнизонный и административный центр.

По существу, этот дворец (который относился к периоду еще задолго до Навуходоносора) был возведен вокруг пяти двориков, которые использовались соответственно (если идти с востока на запад) для размещения гарнизона, секретариата, парадных покоев, личных покоев царя и комнат женщин или гарема. В женской части дворца жила не только супруга Навуходоносора, но и наложницы, присланные царю со всех уголков империи. Конечно, это было обычным делом у монархов Древнего Востока.

Можно вообразить, что, когда так много женщин живут взаперти без какого-либо общества, за исключением себе подобных, и большинство из них испытывают сексуальную неудовлетворенность, тогда в царском гареме иногда вспыхивают соперничество и ссоры — и так оно и было

Мы знаем это совершенно точно, так как в нашем распоряжении имеется клинописный текст (более раннего периода, чем период правления Навуходоносора), устанавливающий правила, применяемые для решения таких проблем в царском гареме.

Едва ли возможно обсуждать Вавилон времен Навуходоносора, не упомянув знаменитые висячие сады, создание которых приписывают ему. Трудность состоит в том, чтобы отделить факты от вымысла.

К сожалению, хотя существует много упоминаний о висячих садах у классических авторов, указывающих на то, что в этом городе существовал, вероятно, какой-то поразительный уголок ландшафта, практически нет доказательств их существования в клинописных текстах того времени.

Но у классических авторов, вероятно, были какие-то основания для таких сообщений, и от висячих садов нельзя сразу отмахнуться как от чистой фантазии.

Как пишут классические авторы, сады были посажены по приказу царя, чтобы доставить удовольствие персидской наложнице, которую приводила в уныние ничем не нарушаемая монотонность ландшафта и которая тосковала по горам своей родины

Полагают, что сады были разбиты у реки на фундаменте из арочных сводов и они поднимались рядами террас на высоту 75 футов (более 22 метров — прим. «Ленты.ру»). Все это сооружение затем сделали водонепроницаемым при помощи битума, обожженного кирпича и свинца, чтобы своды под ними оставались сухими. Наконец, на террасы насыпали землю на глубину, достаточную, чтобы могли расти даже большие деревья. Затем посадили деревья и обеспечили постоянный приток воды из Евфрата посредством поливочных механизмов.

<...>

Подобно любому городу, Вавилон (так думали и сами вавилоняне) состоял из ряда отдельных районов.

Названия и характерные особенности некоторых из них нам известны. Грубо говоря, храмы, дворцы и другие общественные здания находились в западной половине Старого города, а жилые кварталы — в восточной его половине и на другом берегу Евфрата в Новом городе (хотя в Новом городе также было несколько храмов).

Его главные улицы пролегали в направлении с северо-запада на юго-восток. Цель этого состояла в том, чтобы город мог извлечь наибольшую пользу из преобладающего северо-западного ветра, который уносил запахи и снижал температуру воздуха. Улицы Вавилона — двадцать четыре из них фигурируют в одном тексте — носили названия типа «Мардук — пастух своей земли», «Он слышит издалека» и «Пусть враг не победит» (другой вариант перевода: «Пусть не существует тайный враг». — Ред.). Последнее — это название части дороги, входившей в город через Ворота богини Иштар в северной стене, к востоку от дворца. Эту дорогу в настоящее время обычно называют Дорогой процессий, потому что это была главная улица, которой пользовался Мардук, когда жрецы проносили его статую по городу во время церемоний.

Это был очень качественный образец искусства дорожных строителей: ее ширина местами доходила до 66 футов (20 метров — прим. «Ленты.ру»), у нее была кирпичная основа, покрытая асфальтом, которая образовывала подушку для больших кусков известняка, служащих дорожным покрытием. Подойдя с севера к Воротам богини Иштар, путешественник проходил между высокими стенами, украшенными рядами львов, — по шестьдесят с каждой стороны — выложенными красными, белыми и желтыми эмалированными изразцами. Схожая техника применялась и внутри самих Ворот богини Иштар, где были изображения быков и драконов.

<...>

Весь город защищали грозные, неприступные укрепления

Вокруг главного, состоящего из двух половин по обоим берегам Евфрата, района проходила мощная оборонительная система, состоявшая из двойной стены из необожженного кирпича, которая была опоясана рвом. Внутренняя часть этой двойной стены имела толщину 21 фут (6,4 метра — прим. «Ленты.ру»); через каждые 59 футов (18 метров — прим. «Ленты.ру») на ней располагались башни, На расстоянии 24 футов (7 метров — прим. «Ленты.ру») от нее находилась внешняя часть стены толщиной 12 футов (почти 4 метра — прим. «Ленты.ру»), башни на которой располагались через каждые 67 футов (20 метров — прим. «Ленты.ру»). С наружной стороны стен тянулся ров, дно которого было выложено обожженным кирпичом и битумом. Источником воды в нем был, естественно, Евфрат. Вход в город проходил через Ворота богини Иштар или через одни из семи других сильно укрепленных ворот огромных размеров, которые представляли собой массивные двери, окованные бронзой. Мосты через ров, которые, вероятно, существовали в обычные времена, без сомнения, убирались во времена опасности.

В качестве еще одного средства защиты города Навуходоносор построил огромное внешнее укрепление в виде еще одной двойной стены.

<...>