Кинолог рассказал, умеют ли собаки манипулировать человеком
Многие собаководы отмечают исключительное умение собак выпрашивать еду у хозяина и тянуть погулять рано утром. Такое поведение похоже на манипуляцию. Кинолог Владимир Голубев рассказал, правда ли четвероногие способны на психологические трюки.
«Из-за того что собаководы любят очеловечивать собак, им часто приписывают несуществующие умения. На самом деле собаки не умеют манипулировать, питомцы не располагают развитым абстрактным мышлением, чтобы просчитывать свои стратегии», – объясняет Голубев.
Поведение, которое люди принимают за манипуляции, – просто выученные действия. Более того, зачастую поведение хозяина являются причиной того, что питомец так себя ведет. Своей реакцией на «выпрашивания» собаки он закрепляет у животного определенные шаблоны поведения.
Также собаки способны выстраивать причинно-следственные связи. Например, если во время ужина она потрогала хозяина лапой, а он после этого дал ей еду, то собака выстраивает связь между этими двумя событиями и в будущем повторит этот трюк.
По такой же схеме собаки будят хозяев по утрам. Если человек поддается, то животное будет считать это нормой, передает «РИА Новости».
Чтобы животное вело себя правильно, необходимо с ним заниматься и расставлять границы дозволенного. Всякое нежелательное поведение нужно игнорировать, а хорошее – поощрять. Также если вы начинаете заниматься со взрослой собакой, то будьте готовы к долгому процессу перевоспитания. Старые привычки не исчезнут быстро.