Умеют ли собаки манипулировать человеком

Многие собаководы отмечают исключительное умение собак выпрашивать еду у хозяина и тянуть погулять рано утром. Такое поведение похоже на манипуляцию. Кинолог Владимир Голубев рассказал, правда ли четвероногие способны на психологические трюки.

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«Из-за того что собаководы любят очеловечивать собак, им часто приписывают несуществующие умения. На самом деле собаки не умеют манипулировать, питомцы не располагают развитым абстрактным мышлением, чтобы просчитывать свои стратегии», – объясняет Голубев.

Поведение, которое люди принимают за манипуляции, – просто выученные действия. Более того, зачастую поведение хозяина являются причиной того, что питомец так себя ведет. Своей реакцией на «выпрашивания» собаки он закрепляет у животного определенные шаблоны поведения.

Также собаки способны выстраивать причинно-следственные связи. Например, если во время ужина она потрогала хозяина лапой, а он после этого дал ей еду, то собака выстраивает связь между этими двумя событиями и в будущем повторит этот трюк.

По такой же схеме собаки будят хозяев по утрам. Если человек поддается, то животное будет считать это нормой, передает «РИА Новости».