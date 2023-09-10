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Анна и Савва Скирдники: что нельзя делать 10 сентября

Православные верующие 10 сентября чтят память сразу двух святых – Анны Пророчицы и Саввы Крыпецкого. Название этого праздника в народном календаре – Анна и Савва Скирдники –родилось из традиций дня – 10 сентября заканчивалась жатва хлебов, а вывезенные с полей снопы складывали в так называемые скирды. Все дела в полях крестьяне собирались завершить до наступления холодов.

Анна и Савва Скирдники: что нельзя делать 10 сентября
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В этот день повсеместно старались выходить на улицы, устраивать праздники, застолья и посиделки, прославляя урожай. Интересно, что несмотря на все пиршества и ярмарки, именно в этот день было принято молиться о защите или избавлении от пьянства.

Чего старались не делать в этот день

  • Плохой приметой считали походы в лес, потому что боялись нарваться на проблемы или накликать беду на себя.
  • Наши предки были уверены, что все секреты, которые вы расскажете в этот день, непременно распространятся повсеместно и обернут ситуацию против вас.
  • В день Анны и Саввы Скирдников не советовалось осуждать кого-либо за спиной, разговаривать на повышенных тонах, грубить и впутываться в конфликтные ситуации.
  • Стоит избежать в этот день и покупок. Откажитесь от походов в магазины или на рынки – потраченные сегодня деньги обернуться большими финансовыми трудностями для всей семьи.
  • Влюбленным мужчинам в этот день не рекомендуется ходить к родителям своей невесты или жен, дабы не испортить отношения с близкими и своей половинкой.
  • Женщинам в этот день важно отказаться от любой работы и провести время в покое дома. Можно заниматься приготовлением пищи.

Погодные приметы:

  • Гуси и лебеди все еще не улетели в южные края – зима будет теплой и придет позже обычного.
  • Красный закат предвещает ненастные дни.
  • Дождливый день с громом 10 сентября сулит теплую осень.