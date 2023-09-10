Анна и Савва Скирдники: что нельзя делать 10 сентября

Православные верующие 10 сентября чтят память сразу двух святых – Анны Пророчицы и Саввы Крыпецкого. Название этого праздника в народном календаре – Анна и Савва Скирдники –родилось из традиций дня – 10 сентября заканчивалась жатва хлебов, а вывезенные с полей снопы складывали в так называемые скирды. Все дела в полях крестьяне собирались завершить до наступления холодов.

В этот день повсеместно старались выходить на улицы, устраивать праздники, застолья и посиделки, прославляя урожай. Интересно, что несмотря на все пиршества и ярмарки, именно в этот день было принято молиться о защите или избавлении от пьянства.