Женщина полетела отпраздновать развод в Египет и вышла замуж

Жительница США по имени Джина полетела в Египет, чтобы отпраздновать развод, но в результате помолвилась с египтянином Абделом и вышла за него замуж. На историю женщины обратило внимание издание The Sun.

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Джина рассказала, что многие годы мечтала о поездке в Египет, однако смогла отправиться туда только в 2021 году — сразу же после развода. Прибыв в аэропорт в Египте, она увидела высокого местного мужчину-гида, который согласился сопровождать ее.

«Он не был моим гидом, но стал им. В итоге мы подружились, и через 10 дней после знакомства он сделал мне предложение руки и сердца», — вспоминает женщина.

Lenta.ru

Она согласилась, и спустя восемь месяцев после помолвки пара поженилась. Сейчас они вместе управляют туристической фирмой.

«Это было очень по-египетски. Мы поженились как можно скорее. [...] Решение полететь в Египет подарило мне настоящее счастье», — призналась Джина.