Нельзя варить щи и носить красное: приметы на 11 сентября

11 сентября православные верующие отмечают день усекновения главы Иоанна Крестителя, предшественника Иисуса Христа, который предсказал пришествие Мессии. Согласно преданию, именно он крестил в водах Иордана самого Сына Божия.

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В народе сегодняшний день именуют днем Ивана Постного. Сегодня принято совершать поминовение всех воинов, погибших в сражениях. На Ивана Постного также принято убирать репу.

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Подробнее о том, что нельзя делать сегодня, а к каким приметам стоит прислушаться – читайте в материале "Рамблера".

Что нельзя делать 11 сентября

11 сентября нельзя есть круглые продукты и в целом взаимодействовать с ними: нельзя варить щи из капусты, копать клубни картофеля, рвать яблоки, а также срезать головки мака. Кроме того, сегодня запрещено питаться пищей животного происхождения – мясом, яйцами, молоком и рыбой.

На Ивана Постного нельзя предаваться веселью, устраивать застолья и пить вино. Эти запреты возникли из-за того, что Иван был казнен во время царского пира.

Сегодня неблагоприятный день для шитья и прочего рукоделия. Если уколоться сегодня или пораниться иным способом, рана будет очень долго заживать.

11 сентября запрещено носить красное, иначе быть беде.

Одиноким девушкам сегодня не стоит доделывать за матерью работу – например, домывать посуду.

Приметы

Считается, что Иоанн Креститель способен избавить от головных болей. Верующие молятся святому об избавлении от дурной привычки, чтобы исцелиться от лихорадки, защититься от порчи и уберечь от недугов домашних животных.

Одиноким людям, которые мечтают встретить свою любовь, сегодня нужно отправиться в церковь и отстоять там всю службу. Считается, что тогда очень скоро в жизни появится человек, с которым захочется связать судьбу.

Сегодня нужно помогать нищим, просящим подаяния.

Если 11 сентября журавли полетели на юг, осень будет короткой, а снег ранним.

Скворцы еще не улетели – осень будет сухой.

Если гуси и журавли улетают на юг на большой высоте – зимой будет мало снега.