Как русские цари выбирали себе жен

Брак коронованных особ – дело государственной важности.

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Русские цари к женитьбе тоже относились ответственно, но при этом избранниц искали в своей стране, а поэтому вопрос знатности рода не возникал.

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Перед российским правителем все в равной степени считались холопами, что всё же не мешало существовать определённым правилам при выборе жён.

Первый тур

Всё начиналось с того, что государь, задумавший жениться, посылал во все регионы своих слуг, которые должны были отобрать потенциальных невест на местах. Те девушки, которые прошли первый этап «кастинга», должны прибыть в Москву. На практике же в столицу редко приглашались представительницы прекрасного пола, не имеющие знатного происхождения. Как правило, претендентками в первую очередь становились боярские и дворянские дочки, реже – купеческие.

Второй тур

В Москве проходил «второй тур», в ходе которого девушек отбирали более тщательно. На данном этапе оценивались не только внешние данные, но и состояние здоровья, материнские качества, ведь супруге требовалось рожать наследников престола. Таким образом, в «третий тур», который проходил во дворце, попадали единицы.

Кастинг во дворце проводил не обязательно царь. Многое зависело от настроения государя. Кто-то из правителей готов был лично отбирать себе невесту из «допущенных» сотен претенденток, а кто-то знакомился только с двумя-тремя дамами. Так как на кону находилась корона русской царицы, то страсти во дворце кипели не шуточные. Претендентки были готовы на всё, чтобы устранить конкуренток. Порой фаворитки до «финала» не доживали – их физически устраняли более предприимчивые «конкурсантки».

Финальное испытание