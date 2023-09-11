IQ: что не так с тестом на уровень интеллекта человека

Тест на уровень интеллекта был создан французским психологом Альфредом Бине 110 лет назад, а термин IQ был придуман американцем Льюисом Терменом в 1916 году. Этот тест используется для оценки интеллектуальных способностей, но критикуется за свою неспособность полностью измерить интеллект.
IQ - мера ума
Однако, считать коэффициент интеллекта исключительным показателем ума - это главный миф. Психологи считают, что высокий уровень интеллекта проявляется в способности быстро адаптироваться к новым ситуациям и решать сложные задачи. Например, кризисные менеджеры, которые успешно преодолевают препятствия и приобретают специальные знания, необходимые для решения проблем, считаются умными. Ум - это относительное понятие, которое невозможно точно измерить. IQ, в свою очередь, является лишь коэффициентом, используемым для оценки интеллектуальных способностей, но не самим интеллектом.
IQ – расистское изобретение
Это миф чисто американский, поскольку в США обвинения в расизме являются обычной практикой социальной жизни. Заблуждение распространено среди представителей национальных меньшинств, которые по какой-то причине получали низкий коэффициент интеллекта после теста. Конечно, это не так. Тест очень сильно зависит от обстановки, в которой человек учится и воспитывается. Низкий IQ у меньшинств является результатом дискриминационной политики в образовании и обстановки, в которой они росли.
IQ - постоянное для человека число
Считается, что это некоторый приговор: если в детстве намерили низкий коэффициент, значит, он таким и останется на всю жизнь, хотя даже по определению, поскольку это коэффициент, он может и должен меняться. Исследование в Мичиганском университете, которое провели швейцарские ученые Сюзанн Джегги и Мартин Бушкюль доказало, что по меньшей мере один аспект IQ – так называемый жидкий интеллект, или общие когнитивные способности, не зависящие от конкретной дисциплины – может увеличиваться. Жидкий интеллект основывается на кратковременной памяти. Исследователи собрали четыре группы волонтеров и дали им определенное количество аудио и видео образов, которые те должны были запомнить и воспроизвести. Такие тренировки проводились каждые несколько дней по полчаса. У всех волонтеров жидкий интеллект рос после каждой тренировки.
IQ – лучший способ оценки когнитивных способностей
Он самый популярный и скорее всего самый удобный, но не более того. Канадский Западный Университет провел крупнейшее в истории исследование по поводу IQ и оценки когнитивных способностей. В нем приняли участие 100 000 человек, которые прошли 12 тестов, оценивающих память, внимание, аргументированность, способности к планированию. Результаты показали, что при оценке широкого спектра когнитивных способностей ошибочно пользоваться одним коэффициентом, необходимо оценивать хотя бы три функции: способность к аргументации, кратковременную память и вербальные способности.
IQ – однобокий показатель
Часто можно слышать: «Я просто гуманитарий, поэтому математические задачки не могу пройти». Действительно, довольно распространено заблуждение о том, что познания в какой-то области помогают получить более высокий IQ. На самом деле IQ касается интеллекта в целом, независимо от профессиональных склонностей. Исследования показывают, что интеллект может быть направлен в разные области, но исходит он из одной ментальной способности. То есть, основа интеллекта одна – и ее измеряет IQ. Грубо говоря, умный человек хорошо проходит все задания, а глупый проваливает большинство.
IQ не имеет никакого смысла
Очень и очень многие все чаще думают и говорят, что формализму в оценке человеческих качеств, в том числе и ума, не должно быть места. По мнению целого ряда психологов, когнитивные тесты вредны, так как создают ложное представление о человеческих способностях, а часто и травмируют испытуемых. Но как бы то ни было, IQ остается лучшим способом предсказать интеллектуальный потенциал. Более того, он существенно лучше мотивационных тестов, так как их легко «подделать». IQ широко используется в мире и в учебных заведениях, и при приеме на работу, так что отказываться от него пока рано.