Почему двери автомобилей открываются вперед, а не назад
В наше время модели автомобилей с заднепетельными дверями — именно так правильно называются двери, открывающиеся назад — стали редкостью. Хотя изначально в автомобильной промышленности такое решение было весьма распространенным и популярным. Так по какой же причине такие двери вышли из употребления?
Удобство…
В первую очередь, заднепетельные двери были удобны для швейцаров и наемных водителей, которые открывали и закрывали двери для пассажиров. Такие двери позволяли швейцару оказаться лицом к пассажиру, что облегчало передачу вещей или помощь пассажирам. Однако, когда автомобиль превратился из роскоши в массовое средство передвижения, люди стали садиться и выходить из машины самостоятельно. Поэтому переднепетельные двери стали более удобными для большинства людей.
…и безопасность
Вторая причина, почему заднепетельные двери ушли в прошлое, связана с безопасностью. В англоязычных странах такие двери не даром называют суицидальными. Так, если дверь закрыта неплотно, встречный поток воздуха на скорости может распахнуть ее и оторвать. Если кто-то случайно откроет дверь со стороны проезжей части, она может удариться о другую машину и с силой захлопнуться, нанося травму выходящему человеку. Кроме того, если автомобиль начнет движение, когда пассажир выходит, заднепетельная дверь может ударить и повалить его, нанося травму. Переднепетельная дверь в этом плане гораздо безопаснее, так как при начале движения ее захлопнет набегающим потоком воздуха.