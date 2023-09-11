Почему двери автомобилей открываются вперед, а не назад

В наше время модели автомобилей с заднепетельными дверями — именно так правильно называются двери, открывающиеся назад — стали редкостью. Хотя изначально в автомобильной промышленности такое решение было весьма распространенным и популярным. Так по какой же причине такие двери вышли из употребления?

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Удобство…

В первую очередь, заднепетельные двери были удобны для швейцаров и наемных водителей, которые открывали и закрывали двери для пассажиров. Такие двери позволяли швейцару оказаться лицом к пассажиру, что облегчало передачу вещей или помощь пассажирам. Однако, когда автомобиль превратился из роскоши в массовое средство передвижения, люди стали садиться и выходить из машины самостоятельно. Поэтому переднепетельные двери стали более удобными для большинства людей.

…и безопасность