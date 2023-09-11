Самой старой курице на планете исполнился 21 год

Курица с фермы в американском Мичигане, по кличке Арахис, стала обладателем рекорда Гиннеса как «самая старая курица в мире»: ей 21 год.

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Средняя продолжительность жизни кур составляет от пяти до восьми лет, поэтому Арахис — исключительный случай. 28 января 2023 года она была официально признана Книгой рекордов Гиннеса самой старой курицей в мире в возрасте 20 лет и 272 дней. С тех прошло еще немного времени, и теперь она борется за звание самой старой курицы в истории.

Но самое удивительное в Арахисе то, что ее могло бы никогда не быть. 21 год назад ее хозяйка собиралась бросить в пруд с аллигаторами партию тухлых на вид яиц, брошенных курицей. Но вдруг из одного яйца она услышала чириканье.

«Я услышал чириканье и поняла, что птенец жив и, похоже, у него нет яйцевого зуба, чтобы выбраться из скорлупы», — вспоминала Марси Паркер Дарвин , имея в виду ту часть клюва, которую птенцы используют, чтобы вырваться из скорлупы.

Поэтому женщина сама вытащила птенчика из яйца. Он рос таким крошечным, что всегда был примерно размером с одну треть от других цыплят на ферме. из-за таких крошечных размеров американка назвала цыпленка «Арахис». Уроженка Мичигана никогда не предполагала, что коричнево-пятнистый птенец проведет с ней и ее мужем более двух десятилетий. В мае они отпраздновали день рождения Арахиса, и она, судя по всему, такая же здоровая и энергичная, как и прежде.

Сейчас Арахис находится на пути к тому, чтобы бросить вызов титулу самой старой курицы в истории человечества. В свой 21 с половиной год она довольно близка к тому, чтобы побить рекорд, установленный курицей Маффи, которой было 23 года и 152 дня, когда она умерла в 2011 году.