Культ кошек в Египте и неприязнь к ним в Монголии

Первая кошка была одомашнена примерно 9500 лет назад. Сейчас пушистые любимцы поселились в сердцах людей. Кто-то относится к ним с нежностью и благоговением, как египтяне, другие же — с ненавистью и презрением, как монголы. Но почему сложилась такая интересная закономерность?

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«Рамблер» разобрался, почему египтяне поклонялись кошкам, а монголы их ненавидели.

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Культ кошек в Египте

Древние египтяне были очень преданы своим кошкам и просто поклонялись им. Это было связано с земледелием и религиозными особенностями. Первая заключалась в том, что кошки уничтожали грызунов, которые пожирали зерно и другой урожай. Они буквально спасали земледельцев от потери запасов.

Кошки убивали не только мышей и крыс, но и змей. В Египте того времени не было альтернатив для борьбы с вредителями, поэтому пушистые хищники быстро завоевали авторитет у местных жителей. После этого торговцы стали брать кошек во все свои путешествия — так животные и распространились по всему миру.

Пушистые любимцы в Древнем Египте часто занимали почетные места в доме. Кроме того, во время несчастий и катаклизмов их спасали первыми. После смерти домашнего животного египтяне сбривали брови и держали траур до тех пор, пока они не отрастали.

А духовная причина была связана с тем, что в Египте было две богини — Баст и Сехмет, которые изображались в виде львицы и кошки.Считалось, что Баст приносила плодородие и удачу в домашних делах, спасала от напастей и вредителей.

Например, богиня Бастет была наполовину женщиной, наполовину кошкой, олицетворяла женственность и плодовитость. В ее честь регулярно проводился фестиваль, считавшийся одним из самых больших праздников в Египте.

Почему монголы ненавидят кошек

Монголы, в отличие от египтян не только не жалуют кошек, напротив, они испытывают к пушистым созданиям неприязнь. Существует даже народная поговорка «Собака желает своему хозяину жизни, а кошка — смерти». Сами жители рассказывают, что не любят кошек и опасаются их потому, что они могут задушить маленького ребенка или спящего мужчину.

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Причины такого отношения имеют исторические корни. Монголы всегда были кочевниками и заводили собак, так как они помогали им загонять скот.