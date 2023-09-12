Армейский рукопашный бой: в каких случаях он запрещался спецназу

АРБ - армейский рукопашный бой, являющийся собственным боевым искусством в современной армии. Этот комплекс приемов разработан для эффективного противостояния врагу в ситуациях, требующих бесшумности, во время рукопашных схваток или в случае потери собственного оружия. Главная цель АРБ - максимально быстро и безжалостно нейтрализовать противника, обеспечивая собственную выживаемость.

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История АРБ начинается в 1979 году, когда на спортивной базе 7-й гвардейской дивизии ВДВ в Каунасе прошел первый чемпионат воздушно-десантных войск по рукопашному бою. Это событие считается датой рождения АРБ, ознаменовавшим начало развития данного вида боевого искусства.

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Помимо своего главного практического, то есть – боевого, назначения армейский рукопашный бой быстро стал одной из важных форм физического воспитания личного состава, зрелищным и захватывающим видом спорта среди военнослужащих. Интересно отметить, что с самых первых шагов АРБ, занимающимся было разрешено использовать технический арсенал этой борьбы только на тренировках или при выполнении боевых задач. Все остальное было строго-настрого запрещено и вполне могло повлечь ответственность вплоть до уголовной. Так, например, в спортзале 778-й отдельной роты специального назначения Главного разведывательного управления Генштаба, где проходили занятия, на стене висел плакат "Приемы рукопашного боя военнослужащие подразделения специального назначения имеют право применять только при проведении специальных операций. При иных обстоятельства применение приемов неправомерно". Любопытно, что для практического применения приемы борьбы отрабатываются до автоматизма. Как предполагалась бойцам контролировать навыки, отработанные до уровня рефлекса - не уточнялось.