Нельзя давать в долг и завязывать узлы: приметы на 13 сентября

13 сентября православные верующие вспоминают святого Киприана, епископа Карфагена в третьем веке, который прославился как искусный богослов. В народе сегодняшний день именуют днем Куприяна.

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Наши предки верили, что на Куприяна журавли собираются на болоте и держат совет – как лететь на юг, куда лететь и какой путь выбрать. Вот почему сегодняшний день также именуют Журавлиным вече.

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С сегодняшнего дня начинается сбор клюквы, которую также в древности называли журавлиной ягодой. Как правило, первым за ягодами отправляли человека, который родился 13 сентября.

Подробнее о том, что нельзя делать сегодня, а к каким приметам стоит прислушаться, читайте в материале "Рамблера".

Что нельзя делать 13 сентября

Сегодня запрещено ссориться, ругаться, конфликтовать и даже повышать голос на другого человека. В противном случае, в вашей жизни скоро начнется полоса невзгод и неприятностей.

13 сентября не стоит завязывать узлы, поэтому этот день является неблагоприятным для рукоделия.

Сегодня нельзя собирать рябину, а также сажать или пересаживать растения – они будут плохо расти.

На Куприяна запрещено занимать деньги, отправляться в путешествие, а также принимать подарки от малознакомых людей – такие дары принесут проблемы.

Приметы

Сегодняшний день является благоприятным для труда и активной работы. Тот, кто 13 сентября на совесть трудится, обязательно будет вознагражден.

Помимо прочего, сегодня следует избавиться от ненужных вещей и расхламить помещение.

13 сентября – отличный день для того, чтобы прекратить общение с людьми, которые вам не нравятся. Кроме того, сегодня удачный день для примирения с родственниками.

Если 13 сентября зацвел одуванчик, осень будет теплая. А вот если лягушки прячутся глубоко под водой, грядет сильное похолодание.

Муравьи сделали большие муравейники – зима будет суровой.

Журавли летят низко – зима будет теплой. А если лебеди летят над головой, вскоре будет снегопад.