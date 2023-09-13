Радиационный туман: в каких случаях он появляется на самом деле

Название "радиационный туман" вызвает у многих страх и тревогу. Что на самом деле представляет собой это природное явление и какие особенности оно имеет? Туман - это атмосферное явление, при котором воздух насыщается водой и образуются мельчайшие капли воды или ледяные кристаллы, которые приближаются к поверхности земли. В зависимости от процессов образования и места появления, туманы подразделяются на разные виды. Существуют три основных вида тумана: фронтальный, адвективный и радиационный.

Фронтальный туман образуется вблизи атмосферных фронтов и перемещается вместе с ними. Воздух насыщается водяным паром из-за испарения выпадающих осадков.

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Адвективный туман возникает, когда теплые воздушные массы перемещаются на более холодную поверхность, например, когда воздух с теплых вод Гольфстрима переносится на холодное Лабрадорское течение. Адвективные туманы имеют большую площадь и могут простираться на сотни метров в высоту. Они довольно устойчивы и часто встречаются на море летом и осенью, а также на суше весной и зимой.

Радиационный туман, относящийся к туманам охлаждения, образуется вследствие радиационного охлаждения земной поверхности и массы влажного приземного воздуха до точки росы. Радиационным охлаждением называют процесс, при котором тело (в данном случае поверхность Земли) теряет тепло за счет теплового излучения (то есть температурной или тепловой радиации). Точка росы – это температура, при которой начинается конденсация влаги. Возникновение радиационного тумана связано с антициклонами и происходит при ясной погоде и ветре до 2 м/сек.

Наибольшая повторяемость радиационных туманов наблюдается в ночное время, когда нет притока солнечной радиации, а земная поверхность и воздух теряют тепло. Примечательно, что радиационные туманы могут сохраняться неделями над обширными территориями, сплошь их захватывая. К тому же радиационный туман отличается наибольшей плотностью у поверхности Земли, поэтому видимость здесь нередко ухудшается до нескольких десятков метров. Однако с высотой плотность убывает, вследствие чего с высоты птичьего полета Земля просматривается достаточно хорошо.