Россиянка влюбилась в панельные дома Крайнего Севера. Чем они ее привлекли?

Художница Анна Урюпина рисует подъезды и городские пейзажи северных городов России, превращая тонущие в сугробах панельки в уютные и теплые места. Россиянка рассказала «Ленте.ру», чем ее так привлекает суровое Заполярье и как панельные дома и спальные районы стали одним из ключевых сюжетов в ее картинах.

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Родилась я на Крайнем Севере, в городе Дудинка Красноярского края, недалеко от Норильска. Я коренная северянка, но всю жизнь прожила на юге, в Таганроге. Наверное, я выбрала для сюжетов северные города, потому что так и не смогла прочувствовать эту северную атмосферу — я была очень маленькая, когда меня увезли, можно сказать, младенец. Я слышала теплые истории о северном сиянии, холоде и жизни на Севере от мамы и брата, который, в отличие от меня, прожил на севере девять лет.

Творчеством я занимаюсь с детства, я окончила художественную школу и отучилась на дизайнера. Конкретно картины я пишу с 2021 года. Я пишу маслом и акрилом — в зависимости от того, что мне надо показать: если нужна фактура бетона, то я использую акрил и текстурную пасту, а если нужно что-то теплое и уютное — это масло. Городской пейзаж я выбрала потому, что всю жизнь провела в таком панельном не очень богатом районе, и все это связано для меня с детством и юностью. Мне кажется, для многих людей это самые яркие воспоминания.

Я не бывала в Дудинке и в других городах. У меня есть мечта побывать там с мамой, чтобы она показала мне родные места. Изображать города мне помогают подписчики и другие жители: я пишу в местные группы с просьбой прислать мне фотографии мест, которые их окружают, потом из них собираю сюжет и по нему уже пишу картину. Большинство людей охотно реагируют, конечно, кто-то читает и не отвечает, но это их право.

Еще очень охотно на контакт идут местные фотографы, я часто прошу у них разрешения. Например, картина с Кайерканом (район города Норильска) «На Школьной, 19» сделана по работе фотографа из Норильска.

Большой интерес проявляют те, кто живут в Норильске или уехал из него, потому что работы вызывают у них ностальгию. А уехали они потому, что условия, мягко говоря, непростые, и многие лишились работы. Норильск — первый город в моей коллекции картин по северным городам. Его очень любят, и с ним связан важный этап моей творческой жизни, потому что благодаря ему обо мне много кто узнал, это знаковый для меня город.

Далее это будут Дудинка, Мурманск, Северодвинск и так далее — у меня целый список. В нем есть и умирающие города, в том числе Воркута, а также поселок Диксон на полуострове Таймыр. Пока в серии северных городов пять картин: четыре картины с Норильском и одна с Дудинкой — готовы, и еще одна с Норильском — в разработке.

У меня есть список коллекций, которые я себе обозначила: есть про детские воспоминания, игры на фоне заводов, старых панельных домов — той атмосферы, в которой я росла, и не только я одна, поэтому оно интересно. Есть еще серия с подъездами панелек и есть картины с бабушкой и папой — они про мои личные воспоминания. Картины с мамой — это вне коллекции, я просто увидела в одном паблике фотографию, попросила разрешения у авторов и создала сюжет, который не давал мне покоя. Обычно так и появляются сюжеты: идеи не дают мне покоя — не воплотив их, я не могу дальше двигаться.

Есть спонтанная коллекция с окнами: первая картина была каким-то порывом, я рисовала то, что мне хотелось, и я просто ее воплотила без каких-то смыслов. Она не такая осознанная, как северные города. Первая картина с ларьком тоже была спонтанной, и коллекции не должно было существовать, но ларьки понравились людям — так появилась серия без общего смысла, но о разных ларьках из разных городов России. Их мало кто видит сейчас, пусть останутся хотя бы на картинах.

Вот картина «Магазин "Товары из Европы"» была собрана из разных фотографий, и, как показали комментарии, она может относиться вообще к любому городу России. Когда она начала гулять по пабликам, все писали: «Это мой город! — Нет, это мой город».