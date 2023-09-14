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Нельзя подметать пол и выбрасывать еду: приметы на 14 сентября

14 сентября православные люди вспоминают преподобного Симеона Столпника, а в народе отмечают Семин день, который иначе называют еще Семен-летопроводец.

Нельзя подметать пол и выбрасывать еду: приметы на 14 сентября
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О традициях и запретах, связанных с этим днем, читайте в материале «Рамблера».

Что нельзя делать 14 сентября

  • Нельзя в Семин день подметать пол: наши предки считали, что так можно вымести из дома везение и счастье.
  • Стоит постараться не давать волю негативным эмоциям, поскольку это может плохо отразиться на планируемых делах.
  • Ссориться и сплетничать в этот день тоже нельзя, иначе в склоках можно провести весь год.
  • Не рекомендуется 14 сентября отправляться в путешествия и деловые поездки: ничем хорошим они не запомнятся, а вот проблемы принести могут.
  • Нельзя выбрасывать остатки еды: согласно поверьям, это может привести к бедности.
  • Женщинам наши предки запрещали в этот день ходить в лес: считали, что Леший утащить может.

Что можно делать 14 сентября

  • Если вы давно планируете переезд, Семин день — прекрасная дата, чтобы осуществить задуманное. Новоселье 14 сентября принесет в семью радость и счастье.
  • Хороший день для заключения брака: считалось, что семья, созданная на Семена, будет крепкой, а жизнь долгой и счастливой.
  • Заключать сделки и начинать новые дела в Семин день также считалось хорошим знаком: все начинания, согласно поверьям, будут удачными.
  • Провести время с родными и близкими: тогда радость и мир в семье будут.
  • Сохранять на протяжении дня позитивный настрой: это принесет удачу и счастье.

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Народные приметы 14 сентября

  • Если в Семин день пасмурно, значит осень дождливая будет.
  • Ясный день предвещает теплую осень.
  • Много паутины пауки сплели: осенний сезон будет холодным и затяжным.
  • Если в этот день гуси на юг полетели, значит, зима придет рано.
  • Теплая погода в день Семена-летопроводца — морозной зимы ждать не стоит.
  • Елки ветки низко опустили — к приближению первых заморозков.
  • Скворцы до Семина дня не улетели — осень будет долгой и сухой.
  • На дорогах много грязи — к дождливой осени.
  • Южный ветер 14 сентября обещает теплую зиму с дождями.