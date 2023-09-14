Нельзя подметать пол и выбрасывать еду: приметы на 14 сентября
14 сентября православные люди вспоминают преподобного Симеона Столпника, а в народе отмечают Семин день, который иначе называют еще Семен-летопроводец.
О традициях и запретах, связанных с этим днем, читайте в материале «Рамблера».
Что нельзя делать 14 сентября
- Нельзя в Семин день подметать пол: наши предки считали, что так можно вымести из дома везение и счастье.
- Стоит постараться не давать волю негативным эмоциям, поскольку это может плохо отразиться на планируемых делах.
- Ссориться и сплетничать в этот день тоже нельзя, иначе в склоках можно провести весь год.
- Не рекомендуется 14 сентября отправляться в путешествия и деловые поездки: ничем хорошим они не запомнятся, а вот проблемы принести могут.
- Нельзя выбрасывать остатки еды: согласно поверьям, это может привести к бедности.
- Женщинам наши предки запрещали в этот день ходить в лес: считали, что Леший утащить может.
Что можно делать 14 сентября
- Если вы давно планируете переезд, Семин день — прекрасная дата, чтобы осуществить задуманное. Новоселье 14 сентября принесет в семью радость и счастье.
- Хороший день для заключения брака: считалось, что семья, созданная на Семена, будет крепкой, а жизнь долгой и счастливой.
- Заключать сделки и начинать новые дела в Семин день также считалось хорошим знаком: все начинания, согласно поверьям, будут удачными.
- Провести время с родными и близкими: тогда радость и мир в семье будут.
- Сохранять на протяжении дня позитивный настрой: это принесет удачу и счастье.
Народные приметы 14 сентября
- Если в Семин день пасмурно, значит осень дождливая будет.
- Ясный день предвещает теплую осень.
- Много паутины пауки сплели: осенний сезон будет холодным и затяжным.
- Если в этот день гуси на юг полетели, значит, зима придет рано.
- Теплая погода в день Семена-летопроводца — морозной зимы ждать не стоит.
- Елки ветки низко опустили — к приближению первых заморозков.
- Скворцы до Семина дня не улетели — осень будет долгой и сухой.
- На дорогах много грязи — к дождливой осени.
- Южный ветер 14 сентября обещает теплую зиму с дождями.
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