Нельзя смотреть в зеркало и играть свадьбу: приметы на 16 сентября

Нельзя смотреться в зеркало и играть свадьбу: приметы на 16 сентября
16 сентября православные люди вспоминают Домну Никомидийскую, бывшую языческую жрицу, принявшую христианство и казненную за это. А на Руси с давних времен отмечают праздник Домны Доброродной, с которым связано много традиций и запретов.
О приметах и запретах, действующих в этот день, читайте в материале «Рамблера».
Видео дня
Что нельзя делать 16 сентября
- В этот день нельзя играть свадьбу: наши предки считали, что брак не будет крепким, а семья погрязнет в ссорах.
- Планировать переезд на эту дату тоже не стоит: счастья он не принесет.
- Нельзя ссориться и употреблять бранные слова, иначе это может привести к затяжным болезням.
- Поднятые с земли в этот день чужие деньги или вещи принесут в дом бедность.
- Нельзя часто смотреться в зеркало: наши предки верили, что в этот день это действие может навлечь на человека серьезные неприятности.
- Девушкам нельзя было на Домну ходить в лес: лесные духи могли их заморочить и не дать вернуться домой.
- После захода солнца наши предки старались не выходить на улицу: считалось, что это может навлечь беду.
- Нельзя обсуждать чужие недостатки: в противном случае можно испортить отношения с кем-то из близких людей.
Что можно делать 16 сентября
- Затеять уборку в доме. На Домну испокон веков наши предки выбрасывали из дома хлам и сжигали его во дворе. Считалось, что так освобождается место для чего-то нового в жизни. Уборка принесет в дом благополучие, а избавление от ненужных вещей — достаток.
- Повесить над дверью подкову, обязательно «хвостиками» вверх, чтобы поймать счастье.
- День необходимо провести в хорошем настроении, в общении с близкими и друзьями: так можно привлечь удачу.
- На Руси мужчины по углам дома развешивали лапти, пытаясь уберечь жилище от сглаза.
Народные приметы 16 сентября
- Жаркий день на Домну предвещает позднюю весну.
- Дождь, зарядивший после обеда, — к затяжному ненастью.
- Если на елках много шишек, это значит, что зима будет теплой.
- Красный закат 16 сентября предвещает заморозки и скорые холода.
- Гром на Домну Доброродную — к теплой и погожей осени.
- Если грибов и ягод в лесу мало, значит, будущий год не порадует урожаем.
- Муравьи большие муравейники строят — следует ждать суровую зиму.
Рамблер: главные новости