Родственники кенгуру, которые ходят как кролики: кто такие бандикуты
В Австралии довольно много странных животных. Квокки, утконосы, кенгуру, коалы — это только малая часть животных, живущие на этом континенте.
Бандикуты — весьма интересные эндемики, которые на самом деле считаются родственниками кенгуру, но ходят как кролики.
О том, где обитает, чем питается это животное — в материале “Рамблера”.
Кто такие бандикуты
Бандикуты — мелкие и средние сумчатые. Они живут только в дикой природе на территории Австралии и Новой Гвинеи. На самом деле бандикуты — это целый отряд млекопитающих.
Все они обладают общими признаками: маленьким размером, четырьмя ногами, ведут преимущественно ночной образ жизни. Бандикуты довольно сильно похожи на тушканчиков — у них длинные носы и сгорбленные спины.
Эти животные живут в основном поодиночке, объединяются с другими представителями своего вида только для того, чтобы обзавестись потомством. Передвигаются бандикуты как кролики, несмотря на то, что они относятся к сумчатым, как и кенгуру.
Беременность занимает всего 12 дней, это самый короткий период среди всех известных млекопитающих. После рождения детеныш бандикута залезает в мешок, расположенный в передней части тела матери.
В сумке они находятся около 8-10 недель, за это время детеныши обрастают мехом и их глаза открываются. Уже в возрасте
пяти месяцев бандикуты достигают зрелости и могут заводить потомство. Эти животные часто становятся жертвами лис, динго, змей и птиц.
Разновидности бандикутов
Самыми известными видами бандикутов считаются длинноносый бандикут, коротконосый и билби.
- Длинноносый бандикут. Эти животные имеют серовато-коричневый окрас всей шерсти, исключая белое брюшко. Размер млекопитающего варьируется в пределах от 30 до 45 см, а вес колеблется в районе 1 кг. Они живут на лугах, но иногда выходят в город. Они питаются насекомыми, мелкими ящерицами и небольшими позвоночными.
- Коротконосый. Самым ярким представителем этого рода считается золотистый бандикут. Сейчас он находится на грани вымирания и занесен в Красную книгу. Бандикуты имеют желто-бурый или темно-бурый окрас, белое брюшко. Морда у них короткая, так же как и хвост. Они питаются насекомыми и червями.