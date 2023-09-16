Родственники кенгуру, которые ходят как кролики: кто такие бандикуты

В Австралии довольно много странных животных. Квокки, утконосы, кенгуру, коалы — это только малая часть животных, живущие на этом континенте.

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Бандикуты — весьма интересные эндемики, которые на самом деле считаются родственниками кенгуру, но ходят как кролики.

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О том, где обитает, чем питается это животное — в материале “Рамблера”.

Кто такие бандикуты

Бандикуты — мелкие и средние сумчатые. Они живут только в дикой природе на территории Австралии и Новой Гвинеи. На самом деле бандикуты — это целый отряд млекопитающих.

Все они обладают общими признаками: маленьким размером, четырьмя ногами, ведут преимущественно ночной образ жизни. Бандикуты довольно сильно похожи на тушканчиков — у них длинные носы и сгорбленные спины.

Richard Fisher/commons.wikimedia.org

Эти животные живут в основном поодиночке, объединяются с другими представителями своего вида только для того, чтобы обзавестись потомством. Передвигаются бандикуты как кролики, несмотря на то, что они относятся к сумчатым, как и кенгуру.

Беременность занимает всего 12 дней, это самый короткий период среди всех известных млекопитающих. После рождения детеныш бандикута залезает в мешок, расположенный в передней части тела матери.

Queensland Government/commons.wikimedia.org

В сумке они находятся около 8-10 недель, за это время детеныши обрастают мехом и их глаза открываются. Уже в возрасте

пяти месяцев бандикуты достигают зрелости и могут заводить потомство. Эти животные часто становятся жертвами лис, динго, змей и птиц.

Разновидности бандикутов

Самыми известными видами бандикутов считаются длинноносый бандикут, коротконосый и билби.