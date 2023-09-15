Нельзя лениться и отказывать в милостыне: приметы на 15 сентября
15 сентября православные верующие вспоминают мученика Маманта и его родителей Феодота и Руфину. Родители Маманта были знатными людьми, но за открытое исповедание христианства их заключили в темницу, где вскоре Феодот и Руфина умерли. Перед смертью Руфина родила сына, которого доверила богу.
В народе сегодняшний день именуют днем Мамонтия. На Руси Маманта называли Овчинником, считалось, что он покровительствует овцам и козам. Вот почему наши предки в день Маманта никогда не выгоняли скотину со двора.
Подробнее о том, что нельзя делать сегодня, а к каким приметам стоит прислушаться, читайте в материале "Рамблера".
Что нельзя делать 15 сентября
В день Мамонтия нельзя жаловаться на свою судьбу, беды и несчастья. В противном случае, бед станет только больше.
Сегодня запрещено плохо обращаться с животными.
15 сентября – неблагоприятный день для новых начинаний. Они обернутся провалом.
Сегодня не стоит заниматься шопингом. Кроме того, запрещено надевать яркую, излишне кричащую одежду. В противном случае, вы можете привлечь внимание людей, которые вас сглазят.
Не вздумайте сегодня предаваться лени, апатии и плохому настроению.
Сегодня нельзя отказывать в помощи нуждающимся и скупиться на милостыню. Иначе вы можете сами оказаться на месте тех, кто просит подаяния.
Девушкам и молодым людям, которые еще не встретили свою любовь, нельзя проводить время в компании ребят своего пола. В противном случае, вторую половину придется искать очень долго.
Приметы
Если 15 сентября красный закат — скоро грянет мороз. Ясный и тёплый день предвещает сухую осень.
Облака плывут низко — погода скоро ухудшится.
Обильная роса предвещает хорошую погоду. Если сегодня выпал первый снег, значит, скоро он полностью растает.
У коровы вымя твёрдое — к холоду. Споткнуться перед выходом из дома — весь день будет неудачным.
Сон в ночь на 15 сентября может быть ярким и головокружительным, однако, как правило, он пустой и вещим не является.
Именины сегодня отмечают Анатолий, Антон, Богдан, Василий, Виктор, Владимир, Герман, Ефим, Иван, Ксения, Леонид, Михаил, Николай, Павел, Петр, Серафима, Степан, Федор, Федот, Филипп, Юлиан.