Нельзя лениться и отказывать в милостыне: приметы на 15 сентября

15 сентября православные верующие вспоминают мученика Маманта и его родителей Феодота и Руфину. Родители Маманта были знатными людьми, но за открытое исповедание христианства их заключили в темницу, где вскоре Феодот и Руфина умерли. Перед смертью Руфина родила сына, которого доверила богу.

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В народе сегодняшний день именуют днем Мамонтия. На Руси Маманта называли Овчинником, считалось, что он покровительствует овцам и козам. Вот почему наши предки в день Маманта никогда не выгоняли скотину со двора.

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Подробнее о том, что нельзя делать сегодня, а к каким приметам стоит прислушаться, читайте в материале "Рамблера".

Что нельзя делать 15 сентября

В день Мамонтия нельзя жаловаться на свою судьбу, беды и несчастья. В противном случае, бед станет только больше.

Сегодня запрещено плохо обращаться с животными.

15 сентября – неблагоприятный день для новых начинаний. Они обернутся провалом.

Сегодня не стоит заниматься шопингом. Кроме того, запрещено надевать яркую, излишне кричащую одежду. В противном случае, вы можете привлечь внимание людей, которые вас сглазят.

Не вздумайте сегодня предаваться лени, апатии и плохому настроению.

Сегодня нельзя отказывать в помощи нуждающимся и скупиться на милостыню. Иначе вы можете сами оказаться на месте тех, кто просит подаяния.

Девушкам и молодым людям, которые еще не встретили свою любовь, нельзя проводить время в компании ребят своего пола. В противном случае, вторую половину придется искать очень долго.

Приметы

Если 15 сентября красный закат — скоро грянет мороз. Ясный и тёплый день предвещает сухую осень.

Облака плывут низко — погода скоро ухудшится.

Обильная роса предвещает хорошую погоду. Если сегодня выпал первый снег, значит, скоро он полностью растает.

У коровы вымя твёрдое — к холоду. Споткнуться перед выходом из дома — весь день будет неудачным.

Сон в ночь на 15 сентября может быть ярким и головокружительным, однако, как правило, он пустой и вещим не является.