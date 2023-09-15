Британский путешественник Грэм Хьюз посетил более 200 стран, но при этом ни разу не воспользовался самолетом. Это позволило ему попасть в Книгу рекордов Гиннесса как человеку, посетившему все страны с помощью наземного транспорта.

Хьюз решил путешествовать только по суше и назвал свое приключение "Экспедиция Одиссея".

Путешествие это было не из легких. Иногда он не мог неделями покинуть территорию островных государств, потому что лодки редко заходили на остров, а от авиаперелетов он категорически отказывался.

Хьюз начал свою "Одиссею" в 2009 году и находился в пути около четырех лет, пока не посетил последнюю страну в 2013 году.

Об этом рассказал в своем видео блогер @Gordey.bogdanov.