Приметы и поверья на 17 сентября: что нельзя делать в Луков день

По народному календарю 17 сентября отмечает ся Луков день. Другие названия праздника – Неопалимая Купина, Вавила, Громница и день Острых вил. Крестьяне в это время начинали убирать выросший на огородах лук, а также ворошили стога и сеновалы, чтобы сено хорошо сохло и не гнило.

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Предки верили, что работа вилами помогает разогнать нечистую силу, которая зимой могла бы навредить скотине. На Руси существовало поверье, что 17 сентября в сене может прятаться кумоха – вредный дух, который представляли в образе пожилой женщины с большими зелеными глазами. Если не прогнать ее вовремя, в будущем она принесет семье беды, в том числе бесплодие женщинам и пьянство – мужчинам. В более поздние времена в этот день почитали икону Богородицы «Неопалимая Купина». Предки считали Неопалимую Купину охранительницей от пожаров и молний. Поэтому в этот день старались бережно относиться к любому огню, не бросали в него мусор и не разводили костры ради забавы.

По поверью, в Луков день нельзя было подавать милостыню и давать деньги в долг. Предки верили, что облик просящих может принять нечистая сила, которая навлечет на дающего несчастья, нищету и болезни. По этой же причине запрещалось смотреть в глаза нищим. Также нельзя было посещать людные места, ходить в гости и приглашать чужих в свой дом. Так в старину защищались от сглаза, порчи и подклада, который могли сделать тайные недоброжелатели. Кроме того, в этот день не разрешалось носить темные вещи, чтобы не притянуть к себе беды и печали.

Согласно приметам, если весь день льет дождь – до конца осени будет сухо. Ветер дует с юга – предвещает теплые дни. Небо на закате красное – следующий день будет ветреным. Облака идут друг над другом в несколько ярусов – к переменной погоде. После дождя быстро высохло – к затяжной непогоде.