Нельзя стирать вещи и ругаться: приметы на 18 сентября

18 сентября православные верующие вспоминают святых пророка Захарию и праведную Елисавету – родителей Иоанна Предтечи и Крестителя Господня. В народе сегодняшний день именуют Днем Захария и Елизаветы или Кумохой.

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По преданию, Кумоха – это злой дух, который насылает на людей болезни. Чтобы избавиться от духа, наши предки осенью брали в руки березовые веники и выгоняли Кумоху из дома. Многие в этот день парились в бане, чтобы прогнать болезни.

Подробнее о том, что нельзя делать сегодня, а к каким приметам стоит прислушаться, читайте в материале "Рамблера".

Что нельзя делать 18 сентября

Сегодня запрещено оборачиваться по дороге домой, иначе вас начнут преследовать беды.

18 сентября не вздумайте давать пустых обещаний, которых не сможете исполнить. Невыполненное обещание равносильно лжи и обману. Подобное вранье может привести к серьезным неприятностям.

Сегодня крайне неблагоприятный день для азартных игр – можно все проиграть.

Чтобы в жизнь не пришли невзгоды, не берите сегодня в руки сыпучие предметы. В противном случае удача утечет сквозь пальцы.

Сегодня нельзя давать милостыню – сами обеднеете.

Запрещено ругаться и произносить вслух проклятья. Наши предки были уверены: все, что выйдет сегодня из уст, вернется обратно. Сегодня нужно разговаривать только о хорошем .

18 сентября нельзя стирать вещи – это к болезни. Вместе с тем запрещено носить грязную или рваную одежду. Считается, что тот, кто оденется сегодня подобным образом, может испортить свою репутацию – относиться к нему будут хуже.

Приметы

18 сентября пожелтели листья рябины – грядет ранняя и холодная зима.

Если урожай дикой рябины богатый, наступит ненастная осень. А вот если в лесах рябина не плодоносит, осень будет сухой.

Облака низко плывут — выпадут осадки.

Облака в несколько слоёв друг над другом и плывут с разной скоростью — к переменчивой погоде.