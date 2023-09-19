Том Стукер – житель штата Нью-Джерси, получивший известность в начале 1990-х годов, когда приобрел у авиакомпании United Airlines пожизненный авиабилет стоимостью 290 000 долларов.

Этот билет позволил Тому бесплатно летать рейсами United по всему миру без ограничений. За прошедшие десятилетия он воспользовался этой возможностью в полной мере, пролетев более 37 миллионов километров!

Благодаря этому билету Том побывал буквально во всех уголках мира. Он был в таких экзотических местах, как Антарктида и остров Пасхи.

За десятилетия преданности компании, United Airlines объявила Тома почетным пассажиром. Теперь имя Тома Стукера выгравировано на фюзеляже двух самолетов авиакомпании.

Об этом рассказал в своем видео блогер @Gordey.bogdanov.