Американец купил пожизненный билет на самолет и стал почетным пассажиром: видео
Том Стукер – житель штата Нью-Джерси, получивший известность в начале 1990-х годов, когда приобрел у авиакомпании United Airlines пожизненный авиабилет стоимостью 290 000 долларов.
Этот билет позволил Тому бесплатно летать рейсами United по всему миру без ограничений. За прошедшие десятилетия он воспользовался этой возможностью в полной мере, пролетев более 37 миллионов километров!
Благодаря этому билету Том побывал буквально во всех уголках мира. Он был в таких экзотических местах, как Антарктида и остров Пасхи.
За десятилетия преданности компании, United Airlines объявила Тома почетным пассажиром. Теперь имя Тома Стукера выгравировано на фюзеляже двух самолетов авиакомпании.
Об этом рассказал в своем видео блогер @Gordey.bogdanov.
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