День Петра и Павла Рябинников: что нельзя делать 23 сентября

23 сентября в православных храмах чтят память двух святых – Петра и Павла. Известно, что они оба проповедовали в Никее и простились с жизнью за свою веру. В народе мучеников прозвали Рябинниками, потому такое же название можно увидеть и в народном календаре. Это объяснялось тем, что именно 23 сентября приступали к сбору урожая уже поспевшей рябины.

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Из собранных ягод рябины наши предки готовили различные отвары, так как они прекрасно справлялись с проявлениями простуды. К рябине в целом относились с особым почтением, считая, что она способна не только поправить здоровье, но и защитить дом от нечисти. Для этого во двор кидали семена, чтобы дерево выросло как можно ближе к жилищу, оберегая его. Про птиц тоже не забывали, оставляя несколько гроздьев на земле специально для них.

Девушки же, заботясь о красоте и молодости кожи, натирали лица ягодами рябины. Считалось, что такая процедура способна избавить от морщин и сделать цвет лица более свежим и молодым.

Генеральную уборку в доме и на дворе старались завершить до 23 сентября, в противном случае, согласно поверьям, беспорядок в день Петра и Павла принес бы в семью финансовые трудности.

Что нельзя было делать в день Петра и Павла Скупиться и отказывать в помощи нуждающимся.

Игнорировать свои предчувствия, интуицию и знаки. Наши предки верили, что 23 сентября голос интуиции особенно правдив и на него стоит обращать внимание.

Строить большие планы на будущее или начинать новые серьезные дела – это не приведет вас к успеху.

Ссориться с кем-то, огорчать себя и других, впадать в уныние, плакать. Таким образом можно лишь привлечь в свою жизнь темную полосу.

Ругаться с противоположным полом. Особенно плохо это могло сказаться на женщинах. Считалось, что если девушка в такой день будет конфликтовать с мужчиной, ее ждут три месяца слез.