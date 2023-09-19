Нельзя мыть голову и есть хлеб: приметы на 19 сентября

Православная церковь 19 сентября чтит память одного из самых почитаемых библейских персонажей — архангела Михаила. Его называют Архистратигом, что означает "глава святого воинства Ангелов и Архангелов".

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В народе день в его честь назвали Михайловым. С ним связано множество древних примет и запретов. Каких? Рассказываем в материале "Рамблера".

Запреты на 19 сентября

Наши предки верили, что в Михайлов день ни в коем случае нельзя мыть голову. Считалось, что, нарушив запрет, можно смыть весь свой ум и память: человек начнется забывать знакомые ему вещи, а знания будут пропадать, что чревато проблемами в работе и личной жизни.

Согласно поверьям, не стоит 19 сентября надолго уходить из дома. Лучше провести день с семьей, иначе могут возникнуть конфликты, скандалы и недопонимание между близкими.

В Михайлов день также нельзя есть хлеб и другие хлебобулочные изделия. Если печь их самостоятельно, можно навлечь на себя серьезные болезни и неприятности.

Запрет распространялся и на сбор черники в лесу. На Руси считали, что именно в этот день нечисть превращает полезные ягоды во вредные. Если наесться такой черники 19 сентября, можно даже временно потерять зрение.

Еще в Михайлов день нельзя отказывать кому-либо в просьбах. Если ослушаться, можно столкнуться с большой бедой в будущем, с которой человек не сможет справиться самостоятельно.

путешествовать на дальние расстояния,

собирать урожай овощей,

сушить подушки и постельное белье на улице. Кроме того, 19 сентября не стоит: