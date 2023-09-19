Нельзя мыть голову и есть хлеб: приметы на 19 сентября
Православная церковь 19 сентября чтит память одного из самых почитаемых библейских персонажей — архангела Михаила. Его называют Архистратигом, что означает "глава святого воинства Ангелов и Архангелов".
В народе день в его честь назвали Михайловым. С ним связано множество древних примет и запретов. Каких? Рассказываем в материале "Рамблера".
Запреты на 19 сентября
Наши предки верили, что в Михайлов день ни в коем случае нельзя мыть голову. Считалось, что, нарушив запрет, можно смыть весь свой ум и память: человек начнется забывать знакомые ему вещи, а знания будут пропадать, что чревато проблемами в работе и личной жизни.
Согласно поверьям, не стоит 19 сентября надолго уходить из дома. Лучше провести день с семьей, иначе могут возникнуть конфликты, скандалы и недопонимание между близкими.
В Михайлов день также нельзя есть хлеб и другие хлебобулочные изделия. Если печь их самостоятельно, можно навлечь на себя серьезные болезни и неприятности.
Запрет распространялся и на сбор черники в лесу. На Руси считали, что именно в этот день нечисть превращает полезные ягоды во вредные. Если наесться такой черники 19 сентября, можно даже временно потерять зрение.
Еще в Михайлов день нельзя отказывать кому-либо в просьбах. Если ослушаться, можно столкнуться с большой бедой в будущем, с которой человек не сможет справиться самостоятельно.
- путешествовать на дальние расстояния,
- собирать урожай овощей,
- сушить подушки и постельное белье на улице.
Приметы
- На деревьях появился иней в Михайлов день — к снежной зиме;
- Туман утром — к теплым дням;
- Береза пожелтела на макушке — к ранней весне;
- Листья березы еще не опадают — к холодной зиме;
- Вечером синие облака — к перемене погоды;
- 19 сентября тепло — к нескорым холодам.