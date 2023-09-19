Медведи забрались в фургон Krispy Kreme и съели более 100 пончиков

Медведица с детенышем пробрались в открытый фургон пончиковой Krispy Kreme и съели приличное количество фирменных лакомств. Об этом сообщает издание The Washington Post.

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На днях водитель компании заехал на заправочную станцию. В какой-то момент он отправился оплачивать счет за бензин и оставил дверь фургона незакрытой.

Тем временем возможностью насладиться десертами воспользовались медведи, которые нагрянули в транспортное средство и стали поедать пончики.

Кадр из видео

"Они спокойно сидели там и ели пончики как минимум в течение 20 минут", – рассказал сотрудник Krispy Kreme, который стал свидетелем этого необычного зрелища.

По итоговым оценкам, медведи съели более 100 пончиков. Сотрудник предпринял попытку спугнуть незваных гостей, но после их агрессивной ответной реакции решил дождаться окончания трапезы.

Инцидент произошел в Анкоридже (Аляска).