Средневековые барбершопы: как стриглись мужчины на Руси

На Руси мужские причёски отличались большим разнообразием. Это и не удивительно, ведь русские мужчины не стриглись коротко, а некоторые и вовсе отращивали длинные косы. За таким «хозяйством» требовался тщательный уход, а поэтому не исключено, что модные сегодня барбершопы появились именно в то время.

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Средневековые модники

Наиболее популярной стрижкой считалась «под горшок». Чтобы добиться нужного эффекта, мужчинам надевали на голову подходящий по размеру горшок, после чего свисающие пряди подстригали по линии края. Позже пример с мужчин стали брать и некоторые женщины. А во времена Петра I такую причёску предпочитали старообрядцы. В XVII веке начал действовать указ, согласно которому все мужчины должны были в обязательном порядке состригать волосы и сбривать волосы. В этот период представители высшего света стали делать выбор в пользу париков. Как известно, спрос рождает предложение, а поэтому цена на этот аксессуар в два раза превышала стоимость целого мешка сахара.

На любой вкус