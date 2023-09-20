Средневековые барбершопы: как стриглись мужчины на Руси
На Руси мужские причёски отличались большим разнообразием. Это и не удивительно, ведь русские мужчины не стриглись коротко, а некоторые и вовсе отращивали длинные косы. За таким «хозяйством» требовался тщательный уход, а поэтому не исключено, что модные сегодня барбершопы появились именно в то время.
Средневековые модники
Наиболее популярной стрижкой считалась «под горшок». Чтобы добиться нужного эффекта, мужчинам надевали на голову подходящий по размеру горшок, после чего свисающие пряди подстригали по линии края. Позже пример с мужчин стали брать и некоторые женщины. А во времена Петра I такую причёску предпочитали старообрядцы. В XVII веке начал действовать указ, согласно которому все мужчины должны были в обязательном порядке состригать волосы и сбривать волосы. В этот период представители высшего света стали делать выбор в пользу париков. Как известно, спрос рождает предложение, а поэтому цена на этот аксессуар в два раза превышала стоимость целого мешка сахара.
На любой вкус
Ещё одна модная русская причёска – эллипсообразное подстригание волос. Её изюминка заключалась в завивающихся наружу прядях. Представители творческой интеллигенции – литераторы, музыканты, художники – предпочитали стричь волосы под длинное «каре». Многие русские князья брились наголо, оставляя лишь часть волос на темени. А вот стрижка «под ноль» получила широкое распространение только в 30-е годы прошлого столетия. Следующая модная причёска – прямой пробор волос. Было принято «разбавлять» её тесьмами, повязанными среди лба. Были также и те, кто заплетал косы. Спустя ещё несколько лет в моду вошли стрижки «под скобку», «в кружок». Но несмотря на «порядок» на голове, русские мужчины никогда не забывали про головной убор, ношение которого было обязательным.