$96.22-0.42102.92-0.17

Средневековые барбершопы: как стриглись мужчины на Руси

На Руси мужские причёски отличались большим разнообразием. Это и не удивительно, ведь русские мужчины не стриглись коротко, а некоторые и вовсе отращивали длинные косы. За таким «хозяйством» требовался тщательный уход, а поэтому не исключено, что модные сегодня барбершопы появились именно в то время.

Средневековые барбершопы: как стриглись мужчины на Руси
© Русская семерка

Средневековые модники

Наиболее популярной стрижкой считалась «под горшок». Чтобы добиться нужного эффекта, мужчинам надевали на голову подходящий по размеру горшок, после чего свисающие пряди подстригали по линии края. Позже пример с мужчин стали брать и некоторые женщины. А во времена Петра I такую причёску предпочитали старообрядцы. В XVII веке начал действовать указ, согласно которому все мужчины должны были в обязательном порядке состригать волосы и сбривать волосы. В этот период представители высшего света стали делать выбор в пользу париков. Как известно, спрос рождает предложение, а поэтому цена на этот аксессуар в два раза превышала стоимость целого мешка сахара.

На любой вкус

Ещё одна модная русская причёска – эллипсообразное подстригание волос. Её изюминка заключалась в завивающихся наружу прядях. Представители творческой интеллигенции – литераторы, музыканты, художники – предпочитали стричь волосы под длинное «каре». Многие русские князья брились наголо, оставляя лишь часть волос на темени. А вот стрижка «под ноль» получила широкое распространение только в 30-е годы прошлого столетия. Следующая модная причёска – прямой пробор волос. Было принято «разбавлять» её тесьмами, повязанными среди лба. Были также и те, кто заплетал косы. Спустя ещё несколько лет в моду вошли стрижки «под скобку», «в кружок». Но несмотря на «порядок» на голове, русские мужчины никогда не забывали про головной убор, ношение которого было обязательным.