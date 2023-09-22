Какие праздники отмечают в России и мире 22 сентября

В России и во всем мире 22 сентября отмечают ряд важных и интересных праздников, связанных с самыми разными сферами жизнедеятельности общества. Наиболее примечательные из них — День хоббита, Всемирный день защиты слонов и Всемирный день без автомобиля.

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День хоббита

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Этот неофициальный праздник ежегодно отмечается по всему миру. Инициатива ежегодного проведения Дня хоббита родилась в США в Американском обществе толкинистов — поклонников творчества писателя Д. Р. Р. Толкина. В этот день отмечается рождение знаменитых героев-персонажей — хоббитов Бильбо и Фродо Бэггинсов, родившихся в разные годы, но в один день. Дату эту указал в своих книгах сам автор.

Традиционными для всех, кто собирается отметить День хоббита, становятся пикники на природе, нередко костюмированные, во время которых участники стараются устроить праздник аналогично тому, который устраивали Бэггинсы на свой день рождения в книге Толкина. Не обходится он без фейерверков, танцев и игр.

Всемирный день защиты слонов

Этот экологический праздник был установлен по инициативе природоохранных организаций, зоозащитников и неравнодушных людей, обеспокоенных сокращением численности животных. У кого-то данный факт может вызвать изумление, но, увы, сегодня и такие толстокожие гиганты нуждаются в защите.

Главной целью дня является распространение информации о необходимости защиты и сохранения популяции африканских и индийских (или азиатских) слонов, а также привлечение внимания широкой общественности к проблеме незаконного истребления слонов и ненадлежащего содержания этих животных в неволе.

Всемирный день без автомобиля

Праздник проводится с целью пропаганды идеи пешего и велосипедного способов передвижения и использования общественного транспорта. Крупные города многих стран в этот день сокращают использование автомобилей для поездок по городу в пользу трамвая, троллейбуса, автобуса, метро и других видов общественного транспорта, а также велосипедов и пешей ходьбы. В некоторых городах в этот день также проходят специальные тематические мероприятия.