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Нельзя флиртовать и гулять ночью: приметы на 22 сентября

22 сентября православная церковь вспоминает родителей Богородицы Иоакима и Анну, а в народе это день Акима и Анны или Поднесеньев день. Наши далекие предки в этот день обращались к солнцу, делали ему подношения, а также угощали лакомствами своих близких. Так и появилось название.

Нельзя флиртовать и гулять ночью: приметы на 22 сентября
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О том, какие запреты действовали в этот день, и на какие приметы обращали внимание, читайте в материале «Рамблера».

Что нельзя делать 22 сентября

  • Наши предки старались не выходить на улицу после захода солнца, считая, что это может навлечь болезни.
  • Не стоит в этот день брать деньги в долг: это может привести к финансовым проблемам.
  • Нельзя завидовать другим людям, иначе начнут преследовать беды.
  • Сон с открытыми окнами в ночь на Акима и Анну, согласно поверьям, может лишить сил и привести к проблемам со здоровьем.
  • Нельзя отказываться принять гостей и самим отказываться от приглашения прийти в гости: это может обернуться проблемами в общении с этими людьми.
  • Не стоит оставлять на столе кошелек: это действие может обернуться финансовыми потерями и даже кражей.
  • Менять место жительства в Поднесеньев день тоже не следует: согласно поверьям, это может привести к проблемам в семье.
  • Флирт на стороне может обернуться серьезными проблемами.

Что можно делать 22 сентября

  • Прогуляться в парке или в лесу: отдых на природе зарядит здоровьем и силами.
  • Парам, желающим пополнения в семье, можно сходить в гости к друзьям, у которых есть дети.
  • Можно отправиться в путешествие: оно окажется приятным и подарит положительные эмоции.

Почему нельзя спать ногами к двери

Народные приметы 22 сентября

  • Неожиданно начавшийся в этот день сильный листопад предвещает холодную зиму.
  • Появление в этот день комаров, напротив, указывает на то, что зима будет теплой.
  • Снежную зиму стоит ждать, если с лиственницы опали еще не все иголки.
  • Ночные заморозки предвещают сильные дожди.
  • Осень будет теплой и продолжительной, если на юг еще не улетели скворцы.
  • О солнечной и затяжной осени говорят и летающие длинные паутинки.