Нельзя флиртовать и гулять ночью: приметы на 22 сентября
22 сентября православная церковь вспоминает родителей Богородицы Иоакима и Анну, а в народе это день Акима и Анны или Поднесеньев день. Наши далекие предки в этот день обращались к солнцу, делали ему подношения, а также угощали лакомствами своих близких. Так и появилось название.
О том, какие запреты действовали в этот день, и на какие приметы обращали внимание, читайте в материале «Рамблера».
Что нельзя делать 22 сентября
- Наши предки старались не выходить на улицу после захода солнца, считая, что это может навлечь болезни.
- Не стоит в этот день брать деньги в долг: это может привести к финансовым проблемам.
- Нельзя завидовать другим людям, иначе начнут преследовать беды.
- Сон с открытыми окнами в ночь на Акима и Анну, согласно поверьям, может лишить сил и привести к проблемам со здоровьем.
- Нельзя отказываться принять гостей и самим отказываться от приглашения прийти в гости: это может обернуться проблемами в общении с этими людьми.
- Не стоит оставлять на столе кошелек: это действие может обернуться финансовыми потерями и даже кражей.
- Менять место жительства в Поднесеньев день тоже не следует: согласно поверьям, это может привести к проблемам в семье.
- Флирт на стороне может обернуться серьезными проблемами.
Что можно делать 22 сентября
- Прогуляться в парке или в лесу: отдых на природе зарядит здоровьем и силами.
- Парам, желающим пополнения в семье, можно сходить в гости к друзьям, у которых есть дети.
- Можно отправиться в путешествие: оно окажется приятным и подарит положительные эмоции.
Народные приметы 22 сентября
- Неожиданно начавшийся в этот день сильный листопад предвещает холодную зиму.
- Появление в этот день комаров, напротив, указывает на то, что зима будет теплой.
- Снежную зиму стоит ждать, если с лиственницы опали еще не все иголки.
- Ночные заморозки предвещают сильные дожди.
- Осень будет теплой и продолжительной, если на юг еще не улетели скворцы.
- О солнечной и затяжной осени говорят и летающие длинные паутинки.
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