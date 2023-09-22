Нельзя флиртовать и гулять ночью: приметы на 22 сентября

22 сентября православная церковь вспоминает родителей Богородицы Иоакима и Анну, а в народе это день Акима и Анны или Поднесеньев день. Наши далекие предки в этот день обращались к солнцу, делали ему подношения, а также угощали лакомствами своих близких. Так и появилось название.