5 взглядов духовно просвещенных людей на смерть

Когда мы исследуем различные взгляды на смерть, мы обнаруживаем, что некоторые из них выходят за рамки традиционных убеждений.

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Существует три основных видения:

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атеизм, утверждающий, что смерть ведёт к небытию;

натурализм, который связывает сознание с мозгом и считает, что смерть кладёт конец опыту;

религиозные учения, которые упоминают рай или ад в зависимости от убеждений.

Сегодня мы рассмотрим четвёртый вариант, который часто недооценивают.

В нашей культуре идея существования после смерти обычно рассматривается как религиозное понятие или ограничивается раем и адом. В действительности существуют различные сознательные интерпретации смерти.

Они включают в себя:

научные исследования;

личный опыт и откровения;

интуицию;

древнюю мудрость;

индивидуальные свидетельства;

логику.

Все эти понятия гармонируют с пониманием Вселенной как целостного организма.

Таким образом, вопрос о том, что на самом деле происходит после смерти и как понимать это явление с духовной точки зрения, разворачивается по-разному.

Сегодня мы расскажем вам о пяти способах видения смерти духовно просвещёнными людьми.

1. Смерть – это творчество

Смерть – это не конец и не начало. Это просто часть универсального творческого процесса возрождения. Когда клетка вашего тела умирает, она немедленно заменяется новой. Мы не называем процесс клеточной регенерации смертью, потому что это лишь 50% творческого процесса организма.

Когда физическое тело умирает, оно распадается в земле, а сознание (или матрица памяти) перерабатывается в новое тело.

Смерть — это часть естественного процесса переработки веществ и сознания.

2. Смерть – это переход

Этот взгляд на смерть утверждает, что сама её концепция в корне ошибочна. Смерти нет, есть только изменение измерения реальности. От физического к духовному, от материального к нематериальному. Как душа, вы сохраняете самооценку, память и даже некоторые черты личности.

Ваше сознание отделяется от тела, когда физический мозг останавливается, и ищет новый путь. Так зачем называть это смертью, если ты не умрёшь? Этот взгляд на смерть совместим со многими различными духовными философиями и религиозными идеологиями, и именно поэтому много людей верят в загробную жизнь. Мы сейчас просто находимся в гостях, и то, что мы называем «смертью», это просто возвращение туда, откуда мы пришли.

3. Смерть – это возрождение

Смерть – это новое начало. Метафорически это возрождение в том смысле, что память о том, кем вы являетесь, когда покидаете своё тело, остаётся. И это тоже возрождение с точки зрения реинкарнации. Когда вы умрёте, вы на некоторое время «уйдёте» в духовный мир, чтобы поразмышлять, проанализировать свою жизнь со своими наставниками/ангелами, пообщаться со своей группой душ, а затем вернуться в физическую реальность, чтобы выучить больше уроков и развиваться.

Выбрав своё тело и основной жизненный план, соответствующий урокам, которые вам необходимо усвоить, вы в последний раз взглянете на духовный мир и примете решение снова перевоплотиться здесь в человеческом облике.

«Лучше провести день, созерцая рождение и смерть всего сущего, чем сто лет, не размышляя о начале и конце» – Будда.

4. Смерть безлична

Смерть – это момент, когда ты теряешь всё, что необходимо, чтобы быть «собой» — свою обусловленность, история, восприятие себя, мысли о том, кто и что вы есть, убеждения, ценности и всё остальное, что принадлежит вам как личности.

Ваше эго, цели, воспоминания и физическое тело растворяются после физической смерти, и вы возвращаетесь к своей духовной идентичности, прежде чем отождествитесь с мыслью и формой. То, кем вы являетесь сейчас, — это нечто гораздо большее, чем ваша работа, ваш прошлый опыт и ваши мысли о том, кто вы есть.

Ваше сознание возвращается в универсальное поле, где оно теряет свою индивидуальность и ожидает фрагментации, чтобы начать новую жизнь. Смерть — это не конец вашего сознания, но конец вашей субъективной идентичности.

5. Смерть пробуждает

Вы чувствуете себя бодрствующим? Ваши чувства пробуждены. Вы знаете, что ваше тело не спит. Но то, что ваше тело не спит, не означает, что вы не спите. Как можно быть уверенным, что ты жив прямо сейчас?

Что, если эта жизнь была просто грандиозной симуляцией, и вы жили в какой-то разумной матрице, созданной для того, чтобы дать душам возможность развиваться и испытывать двойственность?

«Смерть — самый неправильно понимаемый феномен. Люди думают о смерти как о конце жизни. Это первое основное непонимание. Смерть — это не конец, но начало новой жизни» — Ошо.

Смерть — это «смерть», только если ты веришь, что действительно жив. С медицинской точки зрения вы живы. Но метафизически говоря, жизнь — это всего лишь сон, и когда ты умираешь, ты просыпаешься, понимая, что всё это было всего лишь игрой в твоём сознании. Вы просто спите в зале ожидания жизни.

Жить, не боясь смерти

Каждый духовно просвещённый человек по собственному опыту знает, что не следует бояться смерти. Её боится только эго, а не душа, потому что душа уже знает, что смерть — это лишь переходный процесс, и переживала её много раз.

Смысл просветления – умереть прежде, чем ты умрёшь. Это просто означает, что вы видите, что эго теперь является тем, кем и чем вы являетесь. Вы ощущаете своё сознание как нечто большее, чем ваше ощущение бытия, и при этом вы освобождаетесь от страха несуществования.

Вы всегда будете существовать. Не ваше эго, а ВЫ. Узнайте, кто вы, и вы больше не будете бояться смерти. Мысль о смерти действительно начнёт обогащать вашу жизнь и придавать ей смысл.

Вот ещё пять просвещённых подходов к смерти:

Непрерывность сознания.

Некоторые полагают, что смерть знаменует собой не абсолютный конец сознания, а, скорее, переход к иной форме существования. Сознание могло быть увековечено в другой форме, за пределами физического тела.

Расширение сознания.

Некоторые рассматривают смерть как расширение сознания, при котором человек сливается с универсальным коллективным сознанием. Это можно рассматривать как возвращение к состоянию единства со Вселенной.

Эволюция души.

Согласно этой концепции, смерть представляет собой этап продолжающейся эволюции души. Земной опыт станет возможностью обучения, а смерть станет следующим шагом на пути к более высокому духовному развитию.

Этот жизненный цикл.

Некоторые рассматривают смерть как естественную часть жизненного цикла. Подобно тому как природа испытывает циклы рождения и смерти, человеческое существование также следуют такой схеме.

Исследование неизвестного.

Более открытый взгляд рассматривает смерть как исследование неизведанного. Вместо того чтобы точно определять, что происходит после смерти, эта точка зрения побуждает человека принять тайну и быть открытым для всех возможностей.