Осеннее равноденствие 2023: дата, суть и приметы на этот день

Прохладная, свежая погода — признак осеннего сезона, но на самом деле осень не начинается до осеннего равноденствия. «Рамблер» разбирался, что такое осеннее равноденствие и когда наступит этот день в 2023 году.

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Когда наступит осеннее равноденствие в 2023 году?

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В этом году осеннее равноденствие начнется в субботу, 23 сентября, и продлится до зимнего солнцестояния в четверг, 21 декабря.

Хотя сентябрьское равноденствие обычно приходится на 22 или 23 сентября, в очень редких случаях оно может приходиться на 21 или 24 сентября. Равноденствия 21 сентября не было уже несколько тысячелетий. В XXI веке это произойдет дважды — в 2092 и 2096 годах. Последнее равноденствие 24 сентября произошло в 1931 году, следующее произойдет в 2303 году, сообщают метеорологи.

Даты равноденствия различаются из-за разницы между тем, как григорианский календарь определяет год (365 дней), и временем, которое фактически требуется Земле для завершения своего оборота вокруг Солнца (около 365 и 1/4 дня).

Что это такое?

Равноденствие происходит два раза в год (весной и осенью), когда ось Земли не наклонена ни к Солнцу, ни от него, а это означает, что равноденствия - единственное время, когда и в Северном, и в Южном полушариях наблюдается «почти» одинаковое количество дневного света и темноты. То есть на всех широтах солнце будет прямо над головой в полдень во время равноденствия.

Это событие отличается от летнего и зимнего солнцестояния, когда Земля наклоняется максимально далеко к Солнцу или от него.

После осеннего равноденствия в Северном полушарии будут более ранние закаты и более поздние восходы, а это означает, что дни будут становиться все короче и короче по мере приближения к зимнему солнцестоянию.

Равноденствие также влияет на изменение цвета листвы и листопад. Дело в том, что флавоноиды, каротиноиды и антоцианы, становятся более заметными в листьях после осеннего равноденствия, в то время как количество хлорофилла уменьшается, что приводит к окрашиванию листьев в яркие янтарные, красные и желтые цвета осени.

Осеннее равноденствие также начинает сезон Весов, или солнечного знака, который, как известно, символизирует баланс, невозмутимость и гармонию.

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Нарушения равноденствия и «отключения солнца»

«Отключения Солнца» могут произойти в дни равноденствий. По данным National Geographic, они обычно происходят в дни после сентябрьского равноденствия. Солнечное излучение может мешать или даже останавливать передачу сигналов спутниками во время этих событий, поскольку многие спутники вращаются вокруг экватора и могут быть «затоплены прямой солнечной радиацией».

Факты и обычаи осеннего равноденствия

Урожайная Луна — это название полнолуния, которое происходит ближе всего к осеннему равноденствию. Исторически считалось, что свет Урожайной Луны позволял фермерам работать до поздней ночи, помогая им собирать урожай с полей. Урожайная Луна обычно выпадает на сентябрь.

У Сатурна также есть равноденствия, но поскольку обращение вокруг Солнца занимает почти 30 лет, они случаются только примерно каждые 15 лет.

Для тех, кто находится в высоких широтах северного полушария, осеннее равноденствие открывает путь к увеличению шансов увидеть северное сияние . По данным НАСА, дни равноденствия — лучшее время для северного сияния, а геомагнитная активность чаще происходит весной и осенью, чем летом или зимой.

Мабон — современный языческий ритуал, посвященный осеннему равноденствию. Ритуал благодарит за обильный урожай и признает необходимость поделиться плодами Земли в ближайшие зимние месяцы. Это второй из трех языческих праздников урожая, в которые входят Ламмас/Лугнасад и Самайн.

В японской культуре осеннее равноденствие отмечается по традиции Хиган . Это время вспомнить умерших родственников, а также отметить уход времен года. Официально Хиган длится семь дней, начинаясь за три дня до равноденствия и заканчивая через три дня после него.

Приметы в России

На Руси этот день наделяли большим значением и считали, что от него зависит погода.

Согласно народным приметам, если день равноденствия был солнечным, то дожди и холода должны прийти нескоро, а много желудей на земле предвещало снежное Рождество. А вот холодная зима должна была случиться, если в этот день ива сбрасывала листву.

Существовали поверья, согласно которым в день осеннего равноденствия нужно было сорвать рябину и разложить ее гроздья между окон — люди верили, что в этом случае злые духи не смогут проникнуть в дом.