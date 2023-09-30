Фотоиллюзия смутила соцсети: пользователи ищут цветок

В соцсетях часто вирусятся мемы, смешные ролики и фотоиллюзии. "Рамблер" расскажет, что сейчас вызывает споры пользователей.

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Посмотрите на иллюстрацию, представленную ниже. На иллюстрации изображена столовая, наполненная множеством предметов. В центре всего этого находится прекрасный цветок. Сможете ли вы идентифицировать его менее чем за пять секунд?

Соцсети

Посмотрите еще раз. На этом изображении показана обстановка комнаты, в которой стоит стол и 2 обеденных стула. С потолка свисает красивая лампа, комод и книжная полка. Комната кажется довольно аккуратной, поэтому вам не составит труда заметить цветок.

Если да, то замечательно! У вас острый взгляд на детали. Сколько времени это заняло у вас? Или это заняло больше пяти секунд?

Если это не получилось, то позвольте нам помочь вам. Посмотрите на изображение внимательно. Цветок в центре картинки будет легко найти. Посмотрите на вазу с фруктами, стоящую на столе. Взгляните на бананы среди других фруктов; вот где розовый цвет.