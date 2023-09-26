Нельзя смеяться и смотреть в зеркало: приметы на 26 сентября

26 сентября православные верующие вспоминают священномученика Корнилия Сотника, который жил в Палестине в первом веке. Согласно легенде, однажды Корнилию во время молитвы явился ангел и передал, что его молитвы услышаны богом. Затем ангел велел послать людей за апостолом Петром.

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Придя в дом Корнилия, Петр приступил к проповеди о жизни и деянии Спасителя. В конце концов, Корнилий уверовал в Христа и стал одним из первых язычников, которые перешли в христианство.

В народе сегодняшний день именуют днем Корнилия. Подробнее о том, что нельзя делать сегодня, а к каким приметам стоит прислушаться – читайте в материале "Рамблера".

Что нельзя делать 26 сентября

26 сентября запрещено гадать при помощи зеркала. Так вы можете вызвать нечистую силу, которая незаметно выйдет из зеркала и начнет пакостить. Именно поэтому сегодня также не рекомендуется смотреть в зеркало без причины.

В день Корнилия запрещено подметать, пылесосить и протирать пыль – можно прогнать удачу.

Сегодня неблагоприятный день для бракосочетания и сватовства – брак будет недолгим.

Не вздумайте сегодня много смеяться и предаваться веселью. Иначе вскоре придется лить слезы.

Одиноким людям сегодня запрещено спать на двух подушках. В противном случае, вторую половину еще долго не удастся встретить.

Приметы

Если пошел дождь, а на улице тепло, выйдите из дома и смочите голову. Считается, что такой дождь избавит от плохих мыслей и подарит силы.

Сегодня благоприятный день для стрижки и прочего наведения красоты. Кроме того, 26 сентября – отличный день для работ в саду и огороде. Сегодня можно заняться сбором урожая, подготовкой растений к зиме и удобрением почвы.

Если молодая девушка устала от ухаживаний назойливого поклонника, она должна угостить его блюдом из репы или репой – вскоре воздыхатель отстанет.

Если 26 сентября дождь — будет хороший урожай в следующем году.

Восточный ветер стал западным — к дождю.