В начале XIX века известный производитель порошкового какао столкнулся с проблемами на рынке.

Его напиток совсем не пользовался популярностью, поскольку ему было трудно конкурировать с чаем и кофе.

Чтобы повысить узнаваемость своей марки какао, он решил сделать радикальную рекламу. В голландской тюрьме он нашел преступника, приговоренного к публичной смертной казни. Ван Гуттен пообещал выплатить семье арестанта крупную сумму денег, если заключенный упомянет его продукт в своем последнем слове.

"Пейте какао Ван Гуттена!" - так звучали слова голландца Людвига Ван Дейка, который согласился на предложение предпринимателя.

Маркетинговая тактика Ван Гуттена сработала, и вскоре его какао стало популярно во всей Голландии.

Об этом рассказала в своем видео блогер @Olya_lolyaa.