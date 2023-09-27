Воспитатели в России – от кота и пестуньи до садовниц и педагогов

Почти все из нас помнят свою первую учительницу и это справедливо. Но в жизни ребенка она была не первым педагогом, все начинается гораздо раньше. Помимо семьи ребенок в своей жизни вначале сталкивается с воспитателем и 27 сентября в России отмечается его профессиональный праздник – в этом году он совпадает с юбилеем первого детсада в стране.

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Возник праздник относительно недавно, в 2004 году по инициативе нескольких педагогических изданий. Идею горячо поддержали создатели педагогических программ, родители и, естественно, сами воспитатели. Изначально он был общественным, но отмечался так широко, что уже в 2016 году его признает государство и делает официальным, издав приказ тогдашнего Минобрнауки.

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Дата выбрана не случайно – именно 27 сентября 1863 года в России был открыт первый детский сад и сегодня этому событию исполняется 160 лет. Создала его Софья Люгебиль, при активном содействии своего супруга Карла Люгебиля, который был известнейшим филологом, профессором Петербургского университета. Хотя идея принадлежала не им, а само воспитание младенцев, а таковыми на Руси считали детей до 7 лет, существовало всегда.

Естественно, воспитание в стародавние времена не носило системного характера, хотя определенная традиция, конечно же, существовала. Очень много внимания уделяли ритуалам – пеленать можно было только в старые рубахи, мол они берегли от порчи, а на самом деле просто были мягче.

Люльку подвешивали, а не ставили на пол, чтобы по земле всякая нечисть не заползла, а перед ребенком там должен был выспаться кот. Коты, как вспоминали свидетели тех времен, вообще любили в люльках с младенцами дрыхнуть несмотря на все угрозы быть схваченными за хвост. Это было единственное место в доме откуда их не гнали – по магическим причинам, как уже сказано, ну и пушистые успокаивали ребенка, а если тот не сильно дрался, то и играли с ним.

Процесс шел внутри семьи, ребенком занимались мама и старшие дети, если они были. Но уже имелись и сторонние воспитатели, детей часто отдавали в семью дяди по матери, а сами тоже воспитывали чужих детей. Но это тех, кто подрос.

Но и за несмышленышами, даже грудничками приглядывали не только матери. В страду, во время активных полевых работ, сидеть с младенцем часто звали пестунью. Ей могла быть только девушка от 20 лет и это была платная работа. Так что пестунью можно смело считать воспитательницей, и они были на Руси всегда.

Но с развитием цивилизации, городов и промышленности, а также с ростом значения женщин в обществе, проблема «где оставить ребенка?» становится все острее. Есть данные, что первые детские учреждения появились в Петербурге еще в 1816 году. В 1837 году при «Демидовском доме трудолюбия» были открыты дневные детские комнаты. Но сведений о них немного, и они фрагментарные.

Революция в дошкольном воспитании в мире случилась как раз 1837 году. Немецкий педагог Фридрих Вильгельм Август Фребель пришел к выводу, что дети лучше развиваются, когда растут вместе со сверстниками. В таком случае легче проходит процесс социализации и подготовки к школе – она уже не становится таким стрессом.

По теории Фребеля дети – это цветы жизни. Знакомое выражение, не правда ли? Так вот это он и придумал. И растить их надо также, нежно пестуя, «поливая» и удобряя почву знаниями в игровой форме. Поэтому такие учреждения назвал по-немецки Kindergarnten – Детский сад, а воспитательниц — садовницами. Вот так это название и появилось.

В России Фрейбель нашел множество горячих сторонников, среди которых оказалась и Софья Андреевна Люгебиль. Справедливости ради надо сказать, что первый детский сад был создан в Гельсингфорсе (Хельсинки), который тогда входил в состав Российской империи, не то в 1859, не то в начале 1860 годов. Но сведений о нем сохранилось немного, да и Финляндия сейчас самостоятельное государство.

Детский сад Люгибиль открыла на 9-й Линии Васильевского острова Петрбурга. В нем было несколько групп по 20 детей, мальчики и девочки содержались вместе. Занятия проводили, в основном, на свежем воздухе, воспитатели не сильно ограничивали ребятишек и совсем на них не кричали.Воспитательницы в детских садах в то время назывались садовницами, отражая саму суть теории Фрейбеля. Но в архивных документах встречаются и садовники, что означает – были среди них и мужчины. Набирали их из домашних учителей, которые имели соответствующее образование – такие курсы были в Петербурге, Москве, Нижнем Новгороде и некоторых других городах.

Детишки носили одинаковую одежду, особых требований для приема в детсад не было, главное, чтобы они были чистыми и не болели. Родители могли присутствовать на занятиях и в любом случае получать педагогическую консультацию. Никаких сословных ограничений тоже не существовало, но не каждому по карману – детский сад был платным.Но даже это его не спасло, средств постоянно не хватало и в 1869 году детский садик Люгебиль закрылся. Но процесс был запущен. Уже в 1866 году в Петербурге появится детсад Аделаиды и Якова Семенович, и в этом же году «Общество дешевых квартир» откроет детский сад для неимущих. Кстати, именно его активистки создадут и знаменитые «Бестужевские курсы».