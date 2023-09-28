Нельзя ссориться и убирать в доме: приметы на 28 сентября
28 сентября православная церковь вспоминает великомученика Никиту Готфского, проповедовавшего христианство среди готов. В народном календаре этот праздник известен как день Никиты Гусятника. В этот день по поведению гусей предсказывали погоду на ближайшее время.
О том, какие еще приметы связаны с этим днем, и что ни в коем случае не стоит делать в эту дату, читайте в материале «Рамблера».
Что нельзя делать 28 сентября
- В этот день нельзя выяснять отношения, спорить и ругаться. Иначе можно навлечь на себя неприятности.
- Не стоит совершать незапланированные покупки и вообще лучше воздержаться от крупных трат, в противном не заставят себя ждать финансовые проблемы.
- Нельзя проводить долгое время на берегу реки, пруда или озера: наши предки верили, что Водяной может в воду утащить.
- Не стоит сегодня отдавать что-то из дома другим людям, иначе Домовой злиться будет.
- Перенесите уборку на другой день, особенно это касается избавления от старых вещей и мусора: согласно поверьям, с ними можно вынести из дома счастье и удачу.
- Нельзя хвастаться богатством, удачами и другими победами: чужаки могут сглазить.
- Не стоит оставаться в одиночестве, согласно поверьям, это может привести к долгой тоске.
- Нельзя с пола подбирать мелкие монеты: материальное положение ухудшится.
- В этот день лучше не устраивать свадьбы: счастья в семье не будет.
Что можно делать 28 сентября
- Позвать в гости друзей и близких: шумное застолье привлечет радость и удачу на весь год.
- Этот день хорош для примирения с теми, с кем когда-то возникли недопонимания.
- Стоит сегодня поберечь себя, не перетруждаться, иначе могут возникнуть проблемы со здоровьем.
- Помогать нуждающимся советом или материально: сделанное добро вернется сторицей.
Народные приметы 28 сентября
- Если на Никиту Гусятника идет дождь, значит, весна придет поздно и будет сырой.
- Ясный и сухой день предвещает скорое похолодание.
- Гуси на юг полетели — скоро придут холода.
- Заметили большой муравейник в лесу, знайте, что зима будет суровой.
- Если гуси сидят на земле, значит, ждите теплую осень.
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