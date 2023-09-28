Нельзя ссориться и убирать в доме: приметы на 28 сентября

28 сентября православная церковь вспоминает великомученика Никиту Готфского, проповедовавшего христианство среди готов. В народном календаре этот праздник известен как день Никиты Гусятника. В этот день по поведению гусей предсказывали погоду на ближайшее время.

О том, какие еще приметы связаны с этим днем, и что ни в коем случае не стоит делать в эту дату, читайте в материале «Рамблера».