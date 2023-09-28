Суккот: даты, история, как отмечают иудейский праздник

Один из самых главных праздников еврейского народа, Суккот, отмечают в начале осени, в месяц начала года еврейского календаря Тишрей, выпадающий на середину сентября-октября. В 2023 году праздник Суккот начинается вечером 29 сентября и будет продолжаться целую неделю, до 6 октября.

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История

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Суккот, еврейское слово, означающее «кущи» или «хижины», относится к ежегодному еврейскому празднику благодарения за обильный осенний урожай. Праздник также отмечает 40 лет скитаний евреев по пустыне после дарования Торы на вершине горы Синай.

Суккот начинается через пять дней после Йом Кипура. Его соблюдают в течение семи дней израильтяне и многие евреи-реформисты, а также в течение восьми дней другие евреи, живущие за пределами Израиля. Восьмой день Суккота, Шмини Ацерет, традиционно является самостоятельным праздником. В реформистских общинах, которые обычно отмечают один день праздников, а не два, Шмини Ацерет отмечается одновременно с Симхат Тора, праздником «радования Торе».

Как и во многих обществах, у древних евреев было множество сельскохозяйственных праздников. Суккот, вероятно, уходит корнями в одно из таких церемониальных выражений благодарности Богу за хороший урожай. К библейским временам Суккот превратился в праздник летнего сбора фруктов: «В конце года, когда вы соберете плоды ваши с полей» (Исход 23:16).

Первоначально праздник, получивший название Суккот, не имел фиксированной даты и отмечался всякий раз, когда собирался урожай, в зависимости от климатических условий. Однако во времена Торы в Книге Левит (23:33) говорилось: «В пятнадцатый день седьмого месяца будет праздник кущей Богу в течение семи дней». Таким образом, дата была стандартизирована.

Позже Суккот стал одним из трех еврейских праздников паломничества (Шалош Ргалим). Как и в Песах и Шавуот, люди приносили часть первых плодов своего урожая в Храм в Иерусалиме. Там первосвященник приносил его в жертву Богу.

После разрушения Храма в 70 г. н.э. Суккот стал домашним праздником, отмеченным уникальными ритуалами и символами.

Как и другие сельскохозяйственные праздники, этот праздник имеет большое историческое значение. Подобно тому, как Песах связан с Исходом из Египта, а Шавуот связан с дарованием Торы, Суккот стал отражением опыта странствий израильтян по пустыне. 40 лет странствий по пустыне до входа в Землю Израиля символически запечатлены в хрупкой сукке (хижине).

В Книге Левит (23:42-43) Бог повелевает: «Живите в кущах семь дней… чтобы роды ваши знали, что Я поселил сынов Израилевых в кущах, когда Я вывел их из земли Египетской». Этот отрывок является библейским основанием для строительства сукки.

В Израиле Суккот знаменует собой начало сезона дождей, который длится до Песаха. В Израиле и среди евреев, участвующих в реформистском движении, Симхат Тора празднуется на восьмой день после начала Суккота и служит постбиблейским праздником, созданным в честь Торы.

Традиции

Суккот, также называемый З'ман Симхатейну (Время нашего ликования), является единственным праздником, связанным с явной заповедью радоваться. Окончательное название Суккота — Чаг ХаАсиф (Фестиваль сбора урожая), обозначающее время благодарения за щедрость земли во время осеннего сбора урожая.

Праздничная музыка

Галель (хвала) относится к конкретному отрывку из Книги Псалмов. Эти псалмы — со 113 по 118 — поются или читаются в синагоге во время всех праздников, а также в Рош Ходеш (первый день каждого месяца), в каждый день Хануки и, в последние годы, в Йом ха-Ацмаут (израильский День независимости). Галель также читается накануне Песаха во время седера. Согласно ранней раввинской традиции (М. Песахим 5:7), левиты пели эти псалмы во дворе Храма, пока закалывали пасхальных агнцев.

В синагоге Галель читается сразу после Амиды и перед чтением Торы (или чтением Праздничной Мегиллы, которое предшествует чтению Торы). Галель — одно из самых ярких музыкальных событий праздника. Для каждого псалма Галель существует множество мелодий.

Символы праздника

Сукка: символизирует хрупкие хижины, в которых израильтяне жили в течение 40 лет странствий по пустыне после Исхода из Египта. Оно также служит напоминанием евреям о библейском повествовании о том, как Бог защитил их, обеспечил их нужды в пустыне и, как следствие, до сих пор наблюдает за нами. По сути, это времянка, в которой, согласно библейскому предписанию, евреи обязаны провести праздник Суккот.

Суккот бывает разных вариантов, но есть некоторые правила, которым следует следовать при его проведении. Два важных из них:

Сукка должна иметь две с половиной стены. Только одна может быть существующей стеной, например, стороной дома. Стены могут быть построены из любого материала, обычно из холста, дерева или металла. Сегодня можно купить готовые комплекты для сборки сукки.

Крыша должна быть временной, покрытой ветками деревьев или чем-либо, что растет из земли и отрезано от земли. Согласно традиции, это кровельное покрытие должно давать тень и в то же время позволять находящимся в сукке видеть звезды через крышу ночью.

После того, как сукка построена, ее принято украшать, развешивая фрукты и другие предметы из счаха, размещая плакаты на стенах и даже укладывая ковер на пол.

Во многих синагогах строятся суккоты, которые используются для совместных трапез и празднований. Праздничные службы также проводятся в первый день Суккота, со специальными молитвами, посвященными празднику З'ман Симчатейну (Время нашего ликования).

Лулав и Этрог: Суккот празднует осенний урожай, выражаясь благословением и размахиванием лулавом и этрогом, символами урожая.

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Лулав представляет собой сочетание ветвей финиковой пальмы, ивы и мирта, скрепленных вместе плетеной пальмовой ветвью. Этрог, или цитрон, — это лимоноподобный фрукт с чудесным цитрусовым запахом. Произнося благословение над лулавом и этрогом, следует махать ими в шести направлениях — на север, юг, восток, запад, вверх и вниз. Это действие символизирует, что Бога можно найти во всех направлениях, а не только в одном конкретном месте.

Что читают из Торы

Следуя древней традиции вавилонских евреев, которая сейчас соблюдается во всем мире, Пять книг Моисея (Бытие, Исход, Левит, Числа и Второзаконие) разделены на 54 раздела, называемых парашат ха-Шавуа, еженедельная часть. Каждый Шаббат читается отдельный раздел. Специальные разделы Торы предназначены для чтения на каждом еврейском празднике. Часто эти разделы тематически связаны с праздником.

В первый день Суккота читается глава Торы «Эмор» (Левит 23:33-44), в которой содержится указание жить в кущах. Хафтара взята из Захарии 14:7-9, 16-21. Тору читают каждый день праздника, включая Шаббат, который приходится на Суккот. В этот Шаббат читается Книга Кохелет (Экклезиаст).

Как празднуют Суккот дома

Многие семьи строят свою сукку дома или посещают сукку других семей. Оказание гостеприимства, особенно нуждающимся, является обычаем Суккота. Многие евреи приглашают гостей, не принадлежащих к их семьям, присоединиться к ним на праздничном обеде в сукке.