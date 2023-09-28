Как тульский пряник стал известен на весь мир

Ежегодно 28 сентября в России отмечается День тульского пряника — самого известного десерта в русской кухне.

В честь этого необычного праздника рассказываем, кто придумал готовить тульские пряники и как они стали известны на весь мир. Подробнее — в материале "Рамблера".

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История тульского пряника

История тульского пряника насчитывает несколько веков. Первые упоминания о нем относятся к XVII веку: историки нашли записи о сладости в писцовой книге 1685 года. Только тогда его называли не пряником, а медовым хлебом. Изготавливался он из натуральных ингредиентов: меда, пряностей, муки и масла.

И хотя принято ассоциировать пряники именно с Тулой, на самом деле их придумали еще задолго до этого в Европе. С течением времени мастера из Тулы совершенствовали рецепт и технику приготовления сладостей, делая их более изысканными и декоративными. Тульские пряники стали неотъемлемой частью обрядов и торжеств на Руси, украшая столы во время праздничных событий.

Традиционно их изготавливали вручную. Мастера кондитерского искусства использовали для этого специальные деревянные формы. По форме и узорам часто определяли мастера. На пряниках изображали обереги, достопримечательности Тулы, делали надписи и другие фигуры.

Однако во время Великой Отечественной войны их выпуск приостановили. Возобновилось производство только в 1954 году, к открытию Всесоюзной сельскохозяйственной выставки (в настоящее время ВДНХ). Тогда же их стали делать прямоугольной формы, по ГОСТу, и одинакового размера — 140х70х18 мм.

Почему тульский пряник так популярен?

Один из наиболее узнаваемых элементов тульского пряника - это его декор. Тульские пряники часто украшаются различными узорами и изображениями, отражающими русскую культуру и традиции. Они приобрели популярность не только в России, но и за ее пределами, и часто покупаются приезжающими в нашу страну туристами как сувенир.