Медведи разогнали отдыхающих на пикнике и съели их котлеты

"Мы начали кричать, стучать кастрюлями и всячески пытались их отпугнуть, но они не реагировали. Мы быстро выключили гриль, схватили приготовленные бургеры и побежали в дом, так как были очень напуганы", — рассказала Мелани Фри, которая жарила бургеры вместе со своим возлюбленным.