Правда ли, что у птиц две гортани, позволяющие им петь дуэтом с самими собой

У птиц, кроме гортани, есть еще один уникальный голосовой орган. "Рамблер" расскажет об этом подробнее.

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Недавнее исследование показало, что виды птиц развили совершенно новый голосовой орган, называемый сиринксом, после того, как они отделились от аллигаторов и динозавров.

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Это было сделано вместо того, чтобы модифицировать существующую гортань, которая присутствует у многих животных, но "молчит" у птиц.

Исследователи из Техасского университета в Остине заявили, что эволюция сиринкса, уникального для птиц, поднимает вопросы об изменениях в вокализации птиц с течением времени.

Сиринкс — это интересный случай, поскольку это один из редких примеров, когда новый орган развивается, не выполняя новой функции. Благодаря сиринксу птицы начали получили новый способ издавать звуки.

Большинство наземных животных с позвоночником производят звуки с помощью гортани, но некоторые животные модифицируют звуки с помощью других органов.

Например, у коал-самцов над гортанью есть голосовые складки, которые создают глубокие звуки, а зубатые киты могут изменять голос, используя складки в носовой полости.

Однако сиринкс, расположенный глубоко внутри грудной клетки рядом с сердцем, выделяется, поскольку сам по себе является отдельным голосовым органом.

Часть исследования включала изучение того, как сиринкс и гортань могли могут работать вместе.

Ученые полагают, что в какой-то момент у предков ныне живущих птиц могло быть два функциональных голосовых органа, которые звучали одновременно, пока в конечном итоге гортань не замолчала, и только сиринкс остался функциональным. То есть раньше птицы, фактически могли петь дуэтом с самими собой.