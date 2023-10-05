Правда ли, что у птиц две гортани, позволяющие им петь дуэтом с самими собой
У птиц, кроме гортани, есть еще один уникальный голосовой орган. "Рамблер" расскажет об этом подробнее.
Недавнее исследование показало, что виды птиц развили совершенно новый голосовой орган, называемый сиринксом, после того, как они отделились от аллигаторов и динозавров.
Это было сделано вместо того, чтобы модифицировать существующую гортань, которая присутствует у многих животных, но "молчит" у птиц.
Исследователи из Техасского университета в Остине заявили, что эволюция сиринкса, уникального для птиц, поднимает вопросы об изменениях в вокализации птиц с течением времени.
Сиринкс — это интересный случай, поскольку это один из редких примеров, когда новый орган развивается, не выполняя новой функции. Благодаря сиринксу птицы начали получили новый способ издавать звуки.
Большинство наземных животных с позвоночником производят звуки с помощью гортани, но некоторые животные модифицируют звуки с помощью других органов.
Например, у коал-самцов над гортанью есть голосовые складки, которые создают глубокие звуки, а зубатые киты могут изменять голос, используя складки в носовой полости.
Однако сиринкс, расположенный глубоко внутри грудной клетки рядом с сердцем, выделяется, поскольку сам по себе является отдельным голосовым органом.
Часть исследования включала изучение того, как сиринкс и гортань могли могут работать вместе.
Ученые полагают, что в какой-то момент у предков ныне живущих птиц могло быть два функциональных голосовых органа, которые звучали одновременно, пока в конечном итоге гортань не замолчала, и только сиринкс остался функциональным. То есть раньше птицы, фактически могли петь дуэтом с самими собой.
«Мы также представляем альтернативный сценарий, в котором сиринкс вместо того, чтобы возникать в качестве аккомпанемента, развивался как заменяющий шумопроизводитель после того, как гортань утратила свою основную функцию производства звука», — сказал Чад Элиасон, научный сотрудник Полевого музея естественной истории и бывший постдокторант Школы Джексона.