Нельзя есть рыбу и стричь ногти: приметы на 29 сентября

29 сентября православная церковь вспоминает святую Евфимию Всехвальную, жившую на рубеже третьего и четвертого веков в Халкидоне. В народе сегодняшний день именуют днем Ефимии.

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В этот день наши предки обычно ловили птиц и гадали по их косточкам о том, какой будет зима. Считалось, что, чем больше жира наросло на костb глухаря или утки, тем крепче будут морозы. Другие гадания 29 сентября также считались особенно правдивыми.

Подробнее о том, что нельзя делать сегодня, а к каким приметам стоит прислушаться, читайте в материале "Рамблера".

Что нельзя делать 29 сентября

Сегодня неблагоприятный день для новых начинаний. Они могут обернуться большими сложностями и потерями.

В день Ефимии нельзя носить грязное белье и рваную одежду. Такие вещи навлекут на хозяина сплетни, слухи и пересуды.

29 сентября запрещено ловить рыбу, а также есть ее. Это чревато плохими новостями или раскрытием страшной тайны.

День Ефимии считается неудачным для переезда, смены места жительства, работы и дальней поездки.

Сегодня запрещено завидовать, иначе в вашей жизни все станет только хуже.

29 сентября нельзя стричь ногти, делать маникюр и педикюр. Это сулит болезнь.

Для этого дня существуют запреты, связанные с посещением бани. Нельзя заходить в нее вчетвером – это к ссоре, а париться чужим веником – к болезни, целоваться в бане – к разлуке.

Приметы

Если 29 сентября тепло и сухо, зима будет поздней и мягкой.

Гремит гром – зимой будет мало снега.

Скворцы еще не улетели, значит, осень затянется.

Если листья только начали желтеть и еще не опали, зима будет поздней.

В какую сторону домашние животные лежат спиной, в ту сторону и подует ветер.

Если под утро мерцают звезды, значит, скоро погода изменится.

Белки делают большие запасы орехов – к холодной зиме.