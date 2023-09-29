Вайб дерзкой пятницы в новом сингле «Мураками» «Подруга, жги»
Группа «Мураками» выпустила жизнеутверждающий сингл «Подруга, жги». Это песня-посвящение всем близким подругам лидера коллектива Диляры Вагаповой. Под новый трек хочется не просто качать головой в такт музыке, а безудержно танцевать и петь во весь голос, отрываться и быть живыми, лёгкими, дерзкими и готовыми к приключениям. Когда чувствуешь, что достало всё и все — тогда самое время взять подругу и пуститься с ней в пляс.
«Этот релиз я посвящаю всем моим конкретным подругам, у каждой есть своя история и с каждой мы веселимся по-особенному, — рассказывает Диляра. — У меня много разных подруг: есть близкая, любимая, дурацкая, сумасшедшая, рыжая и так далее. Мы не так часто видимся с ними, но каждый раз хочется отжигать по полной. И в каком-то городе — сперва в шутку — родился припев песни. Раиль Латыпов — гитарист и художественный руководитель группы «Мураками» — очень талантливый музыкант и с ходу понял, что должно быть что-то разрывающее и шумное, чтобы хотелось прыгать и кричать. А дальше дело за малым — куплеты собирали под настроение фильма Скорсезе, только не Мартина, а Ивана. Это трек нашего настроения сегодня и той музыки, от которой нас самих качает».
Автором обложки стала фотограф Зарина Зарипова. Музыкальный продюсер нового трека — Лев Трофимов. Песню записывали на студии LateNightStudio в течение нескольких дней, и все так увлеклись процессом, что закончили только к 6 утра третьего дня.
Команда использовала необычные для себя звуки и спецэффекты, за счёт которых удалось добиться нетипичного для группы саунда.
По словам Вагаповой, она пела и как помятая Барби, и как свободная кошка, и внимательный слушатель без труда отыщет эти образы в вокальных партиях.
«Подруга, жги» была презентована на сентябрьских праздничных концертах в честь Дня рождения Диляры и уже стала обязательной частью программы большого осеннего тура коллектива, который пройдёт в Пушкино, Зеленограде, Раменском, Ульяновске, Пензе, Саратове, Волгограде, Пятигорске, Ставрополе, Краснодаре, Анапе и Сочи. Жители Санкт-Петербурга будут отрываться под новую песню 30 ноября в клубе «Космонавт», а москвичи и гости столицы — 3 декабря в 1930 Moscow. И, да, стоять отрешенно в стороне у бара не получится. Вы и сами не заметите, как начнёте плясать. Не держите этот импульс в себе. И, подруга, жги!
Слушать новую песню, превращая обычный день в дерзкую пятницу.
Купить билет на свою лучшую вечеринку.