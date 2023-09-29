Вайб дерзкой пятницы в новом сингле «Мураками» «Подруга, жги»

«Этот релиз я посвящаю всем моим конкретным подругам, у каждой есть своя история и с каждой мы веселимся по-особенному, — рассказывает Диляра. — У меня много разных подруг: есть близкая, любимая, дурацкая, сумасшедшая, рыжая и так далее. Мы не так часто видимся с ними, но каждый раз хочется отжигать по полной. И в каком-то городе — сперва в шутку — родился припев песни. Раиль Латыпов — гитарист и художественный руководитель группы «Мураками» — очень талантливый музыкант и с ходу понял, что должно быть что-то разрывающее и шумное, чтобы хотелось прыгать и кричать. А дальше дело за малым — куплеты собирали под настроение фильма Скорсезе, только не Мартина, а Ивана. Это трек нашего настроения сегодня и той музыки, от которой нас самих качает».