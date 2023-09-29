Бамбук – важный ингредиент китайской кухни. Практически все части растения, от молодых побегов до взрослых стеблей, можно встретить на китайском столе.

Молодые побеги бамбука очень популярны в китайской кухне. Их варят, жарят, тушат и добавляют в салаты. Они обладают нежным сладковатым вкусом и хрустящей текстурой. Их часто готовят вместе с другими овощами, мясом и тофу.

Зрелые стебли бамбука используются в супах. Их нарезают и варят в бульоне с мясом, овощами и специями. Бамбук придает супу приятный и освежающий вкус.

Из зрелых листьев бамбука получаются отличные корзинки для блюд, приготовленных на пару.

В Китае также популярно бамбуковое пиво. Оно изготавливается из сока бамбука, полученного из молодых побегов. Это пиво имеет сладковатый вкус.

Об этом рассказал в своем видео блогер @Petya_english.