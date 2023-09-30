Нельзя ссориться и жениться: приметы на 30 сентября

Православная церковь 30 сентября чтит память святой Софии и трех ее дочерей: Веры, Надежды и Любови. Верующие женщины молятся им о счастье и мире в семье, здоровье детей и исцелении от бесплодия.

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С этой датой также связано множество древних примет и запретов. Каких? Рассказываем в материале "Рамблера".

Запреты на 30 сентября

Наши предки верили, что 30 сентября ни в коем случае нельзя проводить свадьбу, венчание или помолвку. На Руси считалось, что брак в таком случае будет коротким и несчастливым. Для свиданий, признаний в любви сегодня тоже плохой день. Лучше отложить все любовные дела на попозже.

Женщинам в день Веры, Надежды и Любови нельзя трудиться, особенно заниматься рукоделием — можно сильно пораниться. Мужчинам в этот день нельзя критиковать и ругать своих жен, иначе они столкнуться с финансовыми трудностями и проблемами на работе.

Запрет распространялся и на ссоры. 30 сентября не стоит конфликтовать, поднимать голос на других людей и сплетничать, иначе можно навлечь на себя большое несчастье.

Как были убеждены наши предки, молодым в день Веры, Надежды и Любови нельзя сидеть дома вечером. Они верили, что это может привести к долгому одиночеству.

Еще 30 сентября запрещалось устраивать пышные застолья и звать гостей. Этот день лучше провести в узком кругу близких людей. На Руси было принято готовить пироги и угощать ими прохожих и нуждающихся.