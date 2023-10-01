Нельзя стричь волосы и приглашать гостей: приметы на 1 октября

Православная церковь 1 октября чтит память святых Софии и Ирины, мучениц, живших в Египте в III веке. За их приверженность христианству они были подвергнуты истязаниям.

© unsplash.com

В народе эта дата считается днем Арины Шиповницы, так как в это время на Руси начинали собирать и сушить шиповник. С ней связано множество древних примет и запретов. Каких? Рассказываем в материале "Рамблера".

Запреты на 1 октября

Наши предки считали, что в день Арины Шиповницы ни в коем случае нельзя менять прическу и стричь волосы, иначе можно "состричь" свои годы жизни.

Не стоит приглашать домой гостей 1 октября. Поверья гласят, что чужие люди могут принести с собой в этот день ссоры и неприятности в семью, и тогда мирная жизнь завершится.

Нельзя сегодня хвастаться своими достижениями, красотой, здоровьем, иначе в этих сферах начнутся серьезные проблемы. Запрет распространялся и на сплетни. В день Арины Шиповницы лучше не рассказывать никому чужие секреты и не ругаться со старшими. Это может привести к недопониманию с окружающими людьми и испорченной репутации.

Также 1 октября не стоит:

махать вслед рукой улетающим на юг журавлям.

оставлять детей одних в комнате, иначе их напугает нечистая сила.

В день Арины Шиповницы на Руси было принято веселиться и пить чай с пирогами. Женщины, как правило, собирались вместе и устраивали посиделки: смеялись, пели и заготавливали соленья на зиму.