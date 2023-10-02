Россияне вспомнили, сколько стоило такси в СССР
До 1980-х стоимость такси, по воспоминаниям бывших граждан СССР, составляла 10 копеек за километр и рубль за час ожидания. Комментарии об этом россияне написали в телеграм-канале «Старая Москва».
«Так, пользователи также отметили, что единый тариф действовал 37 лет после окончания Великой Отечественной войны», – передают «Аргументы и факты».
При этом в СССР водители брали отдельную плату за посадку в машину. Плата составляла от 20 до 25 копеек, рассказала одна из комментаторов.