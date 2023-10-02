Нельзя убирать и обижать животных: приметы на 2 октября

На Руси 2 октября верующие чтили святых мучеников Зосиму и Трофима, причем первый был покровителем пчел. Поэтому повелось, что именно с этой даты пчеловоды начинали подготовку к заморозкам: обогревали ульи и помещали их в более теплые места, подальше от наступающих холодов.

В Трофимов день на каждом столе стоял мед, и каждый из семьи должен был съесть хотя бы чуть-чуть. Раньше верили, что пчелиное лакомство, употребленное в пищу именно 2 октября, поможет уберечь от болезней на протяжении целого года. Поэтому было принято съедать по ложке меда утром и вечером.

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В этот день проводились Трофимовы вечерки: молодые люди приносили с собой мед и угощали девушек. Более того, была особая примета. Если девушка долго вглядывалась в глаза мужчине, он обязательно полюбит ее и возьмет в жены.

Запреты на 2 октября

В этот день нельзя обижать не только пчел, но и других животных. Раньше мужчины прекращали охоту и даже не ходили на рыбалку. 2 октября особенно ухаживали за домашними животными, баловали их и давали больше корма, чем обычно.

Запрещено обещать то, что не в состоянии выполнить, давать пустые надежды, а еще клясться. В этот день есть риск привлечь беду, которая будет напоминать о себе несколько лет.

Крайне не рекомендуется гадать, чтобы узнать свое будущее, а также прибегать к помощи карт. Излишнее любопытство приведет к неудаче, поэтому лучше не забегать вперед.

Не стоит отгонять пчел, которые летают над вашим обеденным столом. Раньше считалось, что это может привести к недовольству высших сил и беде.

2 октября лучше не убирать и много не готовить. Предки были уверены, что так человек “вымывает” из дома все богатства и семейное счастье.

Приметы: