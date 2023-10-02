Почему именно в России первыми стали консервировать кильку
Для многих современных россиян банка с консервированной килькой в томатном соусе навевает ностальгические воспоминания о временах Советского Союза. В то время, даже в период самых тяжелых дефицитов, она оставалась на прилавках магазинов. Этот продукт был в арсенале каждой хозяйки. Подробнее об истории его возникновения — в материале "Рамблера".
Первые упоминания о кильке можно найти в работах Ганна Айрмана, шведского дипломата, путешествовавшего по землям Московии во второй половине XVII века. Он предсказал, что если в море исчезнет килька, то Швеции настанет конец. Это предсказание имело свои основания, так как на тот момент Швеция контролировала акваторию Балтийского моря и имела монополию на вылов кильки. Эта рыба употреблялась в разнообразных формах, как в жареном, так и в вареном виде.
Консервирование кильки началось в России, когда страна стала мореходной державой. В европейских странах в банках консервировали только овощи и мясо, не обращая внимания на рыбу. Россия же стала первой, кто решил делать ставку на рыбные консервы. Изначально экспериментировать с консервами было проще с килькой, так как ее было много, что делало ее доступной не только в ловле, но и в цене.
Процесс консервирования кильки в томатном соусе начался в 50-х годах XX века, и пионером этого производства стал Керченский рыбный завод. Великий Н. С. Хрущев даже провел личную дегустацию консервов и отметил, что лучшего блюда для простого человека придумать сложно. С тех пор банки с килькой в томате стали заполнять прилавки магазинов и даже в самые дефицитные периоды оставались доступными. Их стоимость всегда была приемлемой для широких масс.
У каждой истинной хозяйки всегда были в запасе несколько банок консервированной кильки в томате. Этот продукт придавал уверенности, что в случае неожиданных обстоятельств всегда можно приготовить вкусное блюдо. Банка с килькой вдохновляла на креативность: из нее можно было приготовить множество разнообразных блюд, от салатов и запеканок до супов и котлет. А, конечно, ее можно было просто съесть как закуску.