Почему именно в России первыми стали консервировать кильку

Для многих современных россиян банка с консервированной килькой в томатном соусе навевает ностальгические воспоминания о временах Советского Союза. В то время, даже в период самых тяжелых дефицитов, она оставалась на прилавках магазинов. Этот продукт был в арсенале каждой хозяйки. Подробнее об истории его возникновения — в материале "Рамблера".

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Первые упоминания о кильке можно найти в работах Ганна Айрмана, шведского дипломата, путешествовавшего по землям Московии во второй половине XVII века. Он предсказал, что если в море исчезнет килька, то Швеции настанет конец. Это предсказание имело свои основания, так как на тот момент Швеция контролировала акваторию Балтийского моря и имела монополию на вылов кильки. Эта рыба употреблялась в разнообразных формах, как в жареном, так и в вареном виде.

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Консервирование кильки началось в России, когда страна стала мореходной державой. В европейских странах в банках консервировали только овощи и мясо, не обращая внимания на рыбу. Россия же стала первой, кто решил делать ставку на рыбные консервы. Изначально экспериментировать с консервами было проще с килькой, так как ее было много, что делало ее доступной не только в ловле, но и в цене.

Процесс консервирования кильки в томатном соусе начался в 50-х годах XX века, и пионером этого производства стал Керченский рыбный завод. Великий Н. С. Хрущев даже провел личную дегустацию консервов и отметил, что лучшего блюда для простого человека придумать сложно. С тех пор банки с килькой в томате стали заполнять прилавки магазинов и даже в самые дефицитные периоды оставались доступными. Их стоимость всегда была приемлемой для широких масс.