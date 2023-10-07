Полмиллиона долларов тому, кто посидит в комнате: психологический эксперимент

Помните, что в первом фильме "Пила" двое парней были заперты вместе в ванной на бесчисленные часы? А как в картине "Безупречная комната" влюбленная пара решилась остаться в пустой комнате на долгое время, чтобы выиграть большой денежный приз?

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Подобный сюжет оживает теперь в реальной жизни. Ютубер MrBeast известен тем, что дает необычные задания людям, которые получают за победу большие призы.

29 сентября инфлюенсер объявил о своем новом "челлендже". Он написал в своих соцсетях, что новое задание заключается в том, что человек должен будет прожить 100 в одной комнате с незнакомцем.

"Дверь будет закрыта и, если один из вас захочет выйти, вы оба проиграете", — добавил популярный ютубер.

Он поделился фотографией почти пустой белой комнаты, обставленной двумя кроватями, парой шкафов, раковиной и большим сейфом, с окнами по обе стороны, выходящими в темноту.

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Кажется, в комнате нет ничего интересного — ни телевизора , ни игровой приставки, ни даже книг — а запасы еды, похоже, сложены в консервных банках в углу.

Это похоже на что-то из футуристического научно-фантастического фильма, но на самом деле это комната, в которой MrBeast хочет, чтобы два совершенно незнакомых человека оставались более трех месяцев. Победителям ютубер обещает по 500 тысяч долларов.

«Я собираюсь провести этот эксперимент, посмотрим, как они справятся!», — добавил он.

MrBeast пока не поделился другими подробностями о челлендже, но он уже вызвал неоднозначную реакцию.

«MrBeast подвергает бедных людей психологическим пыткам, как богатые злодеи в фильмах ужасов», — написал один из пользователей.