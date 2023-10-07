Полмиллиона долларов тому, кто посидит в комнате: психологический эксперимент

Полмиллиона долларов тому, кто посидит в комнате: эксперимент, который может обернуться ужасом
Помните, что в первом фильме "Пила" двое парней были заперты вместе в ванной на бесчисленные часы? А как в картине "Безупречная комната" влюбленная пара решилась остаться в пустой комнате на долгое время, чтобы выиграть большой денежный приз?
Подобный сюжет оживает теперь в реальной жизни. Ютубер MrBeast известен тем, что дает необычные задания людям, которые получают за победу большие призы.
29 сентября инфлюенсер объявил о своем новом "челлендже". Он написал в своих соцсетях, что новое задание заключается в том, что человек должен будет прожить 100 в одной комнате с незнакомцем.
"Дверь будет закрыта и, если один из вас захочет выйти, вы оба проиграете", — добавил популярный ютубер.
Он поделился фотографией почти пустой белой комнаты, обставленной двумя кроватями, парой шкафов, раковиной и большим сейфом, с окнами по обе стороны, выходящими в темноту.
Кажется, в комнате нет ничего интересного — ни телевизора , ни игровой приставки, ни даже книг — а запасы еды, похоже, сложены в консервных банках в углу.
Это похоже на что-то из футуристического научно-фантастического фильма, но на самом деле это комната, в которой MrBeast хочет, чтобы два совершенно незнакомых человека оставались более трех месяцев. Победителям ютубер обещает по 500 тысяч долларов.
«Я собираюсь провести этот эксперимент, посмотрим, как они справятся!», — добавил он.
MrBeast пока не поделился другими подробностями о челлендже, но он уже вызвал неоднозначную реакцию.
«MrBeast подвергает бедных людей психологическим пыткам, как богатые злодеи в фильмах ужасов», — написал один из пользователей.
Некоторые при этом отметили, что по крайней мере, это испытание даст возможность найти нового друга.